« Matthew Perry : enquête sur un destin tragique » lundi 28 octobre 2024 sur RMC Story

Lundi 28 octobre 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit « Matthew Perry : enquête sur un destin tragique » qui retrace la vie extraordinaire de l'acteur.

En octobre 2023, Matthew Perry, l’inoubliable Chandler Bing de "Friends", est décédé à l’âge de 54 ans dans des circonstances tragiques. Son départ brutal a laissé des millions de fans en deuil, émus par l’héritage d’un homme brillant et généreux auquel ils étaient tant attachés.

Ce documentaire inédit retrace la vie extraordinaire de Matthew Perry, explorant ses premiers pas dans la comédie jusqu'à son ascension fulgurante vers la célébrité mondiale.

Son personnage dans "Friends", sarcastique et maladroit en amour, est devenu l’un des plus emblématiques de l'histoire des séries. Malgré l'arrêt de la série il a 20 ans, la popularité de "Friends" n'a jamais baissé. Diffusée pendant 10 saisons et comptant 236 épisodes, la série a rassemblé jusqu’à 52 millions de téléspectateurs lors de son épisode final en 2004, l'une des meilleures audiences de la télévision américaine.

Mais derrière la gloire se cachait une réalité plus sombre. Depuis son adolescence, Matthew a mené une lutte constante contre l'alcoolisme et la toxicomanie, frôlant la mort en 2018 après une grave overdose.

Ce documentaire ne se contente pas de célébrer sa carrière, il plonge également dans ses batailles intérieures et les événements tragiques qui ont conduit à sa mort prématurée.