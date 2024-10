"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Alpine A310 1600 lundi 28 octobre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 28 octobre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à l'Alpine A310 1600

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x07 • Alpine A310 1600

Gerry et Aurélien se lancent dans la restauration d'une sportive française de renom, l'Alpine A310 1600 !

Lancée en 1971 afin de concurrencer la Porsche 911, l'A310 succède à la célèbre A110 et hérite d'un habitacle soigné et confortable, de deux petites places à l'arrière, et d'un 4 cylindres de 125 ch capable de l'emmener à plus de 200 km/h !