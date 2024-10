« Vocations lyriques en Nouvelle-Calédonie » avec Keyvan Liufau sur Culturebox mardi 29 octobre 2024

Mardi 29 octobre 2024 à 21:10, Culturebox vous proposera de suivre le parcours du Calédonien Keyvan Liufau, sélectionné pour la grande finale 2024 à Paris du Concours Voix des Outre-mer.

Comme pour les éditions précédentes, les candidats calédoniens du Concours Voix des Outre-mer, d'abord sélectionnés au préalable sur vidéo par un jury de professionnels, intégrent un parcours au conservatoire de Nouméa afin de perfectionner leur technique vocale et tenter de remporter la finale territoriale lors d'une soirée mêlant chants classiques et interprétations lyriques de chansons populaires. À l’origine, aucun d’entre eux n’est familier de l’opéra, encore moins de ses techniques.

Durant deux mois, la découverte de cette pratique bouleverse leur quotidien, les pousse à se dépasser et redéfinit leur parcours de vie. Un seul d'entre eux décrochera son billet direction Paris pour une grande finale nationale regroupant chaque territoire d’Outre-mer sur la scène de l’Opéra Bastille. Au programme, pour les finalistes, des masterclass intensives, de nombreuses répétitions, ainsi que des essayages de costumes pour préparer cet événement capté et retransmis à la télévision.

Cette finale, c’est la rencontre des Outre-mer dans une ambiance studieuse et chaleureuse. À son issue, un jury prestigieux décerne plusieurs prix. L'opportunité pour les candidats de parcourir un chemin personnel et artistique qui laisse des traces dans leur vie et parfois... leur carrière.

Un document écrit et réalisé par Gilles Moisset et Thomas Mossino.