« Jeunesse en transition, trouver sa voie » : un éclairage nuancé sur la transidentité diffusé mardi 29 octobre 2024 sur France 2

Mardi 29 octobre 2024 à 22:35, France 2 diffusera « Jeunesse en transition, trouver sa voie » un document qui porte éclairage nuancé sur un sujet aussi sensible que complexe qui polarise la société.

Emma est née fille. À l’image de plus en plus d’adolescent.e.s, elle a souhaité transitionner, c’est-à-dire changer de genre. À 14 ans, soutenue par ses parents, elle est prise en charge dans une unité hospitalière dédiée à la transidentité des enfants, adolescents et jeunes adultes. À 15 ans, elle démarre un traitement hormonal. À la veille de ses 17 ans, elle bénéficie d’une double mastectomie. Mais deux ans plus tard, Emma devenue Nathan se rend à l’évidence que sa transition n’allège pas son mal-être. Aujourd’hui âgée de 20 ans, Emma revient à son genre de naissance en inventant sa propre voie.

Sans remettre en question l’avancée politique majeure que représente le droit de vivre en accord avec son identité de genre, ce film se penche sur la demande croissante de transition des mineur.e.s et sa prise en charge médicale.

Pour éclairer le parcours d’Emma, Jeunesse en transition installe ses caméras dans un autre dispositif que celui où elle a été suivie.

Au CHRU de Lille, Lino, Emilio et Orion font partie des 400 jeunes patients transgenres du professeur François Medjkane. Comment accompagner au mieux ces adolescent.e.s souvent en souffrance ? Au fil des consultations et des groupes de parole avec les parents, comment évaluer la balance bénéfices-risques des traitements ? Pourquoi les pouvoirs publics n’investissent-ils pas dans la recherche dont les enseignements permettraient de mieux répondre à cette demande en augmentation ? Quels enseignements le Pr Medjkane et Emma vont-ils tirer de leur rencontre ?

À l’heure où des pays pionniers en matière de transition de genre chez les mineur.e.s infléchissent leur politique de prise en charge, ce film tente d’apporter un éclairage nuancé sur un sujet aussi sensible que complexe qui polarise la société.

Note d'intention de la réalisatrice, Marion Vaqué-Marti

Depuis mes débuts en tant que réalisatrice, j’aime observer ce temps si particulier de la vie qu’est l’adolescence. À l’occasion d’un précédent documentaire, je filme une marche des fiertés. Dans les cortèges, des jeunes trans dévoilent fièrement leur torse nu marqué de deux cicatrices. Si la possibilité de transitionner afin de vivre en accord avec son identité de genre est une avancée sociétale et politique majeure, constater que des personnes si jeunes ont eu recours à une double mastectomie bouscule mes représentations d’adulte. C’est le début d’une enquête de deux ans consacrée à la prise en charge des adolescent.e.s souhaitant transitionner. Alors qu’une plus grande visibilité est donnée à la transidentité, alors que les conditions de changement d’état civil sont assouplies, je découvre que depuis 2020, les unités françaises dédiées aux jeunes sont saturées. Parallèlement, je constate que dans les pays pionniers en matière de transition des mineur.e.s, des jeunes adultes ayant changé de genre à l’adolescence, reprennent le chemin inverse. En Angleterre, certains ont même saisi la justice, contraignant la seule clinique dédiée à la transition des mineur.e.s à fermer ses portes. De leur côté, la Suède et la Finlande ont restreint l’accès aux traitements médicaux pour les moins de 18 ans.

C’est dans ce contexte que je rencontre Emma. Je suis immédiatement séduite par son intelligence, son approche calme et pondérée. Sans militantisme aucun, et surtout sans jamais remettre en question les droits gagnés de haute lutte par la communauté trans, elle accepte de raconter son questionnement identitaire à l’adolescence. Mais comment éclairer la trajectoire d’Emma sans me rendre dans un service spécialisé dans la prise en charge de la transidentité des mineur.e.s ? Le dispositif du CHRU de Lille m’ouvre ses portes. À sa tête depuis 2016, le Pr François Medjkane, pédopsychiatre, travaille avec des centaines de jeunes en transition de genre. C’est pour moi une chance de pouvoir faire cohabiter dans ce film, le témoignage d’Emma et l’expérience de ce médecin. En participant à Jeunesse en transition, leur souhait est de faire entendre une jeunesse qui rebat les cartes des normes de genre. Le mien est que le sujet complexe de la transition médicales des mineur.e.s, cesse de polariser la société et qu’il trouve enfin sa place dans un débat public nuancé et apaisé.