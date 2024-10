« La petite maison toujours dans la prairie » 6ter fête les 50 ans de la série culte mercredi 30 octobre 2024

À l'occasion du 50ème anniversaire de la série "La petite maison dans la prairie", 6ter diffusera mercredi 30 octobre 2024 à 21:10 un document inédit qui vous emmènera sur les terres où s’est tournée cette série culte.

Il y a pile 50 ans, la série qui allait marquer à jamais l’histoire de la télévision mondiale est diffusée pour la toute première fois aux États-Unis.

À l’occasion de cet anniversaire, ce documentaire exceptionnel va vous emmener en voyage jusqu’à Simi Valley, en Californie, sur les terres où s’est tournée la plus culte des séries.

Le festival "Little House on the Prairie" qui a réuni tous les acteurs, les costumes, les décors y a donné rendez-vous à des milliers de fans venus du monde entier pour revivre ensemble la magie de Walnut Grove !

Les anecdotes des stars comme Melissa Gilbert (Laura), Karen Grassle (Caroline), Alison Arngrim (Nellie Oleson), Dean Butler (Almanzo), Lindsay et Sidney Greenbush (les jumelles qui jouaient Carrie), Charlotte Stewart (Miss Beadle, la maîtresse), sont aussi drôles, qu’inattendues, émouvantes ou inédites.

Ils nous aident à comprendre ce que le feuilleton a de si unique : la série qui se déroule pourtant en 1870 intègre tous les sujets brûlants de son époque : le racisme, l’addiction, le handicap, le viol, ou encore les droits des femmes. Au fil des 9 saisons, le monde entier rêve de faire partie de cette famille simple mais aimante, qui fait face aux petites et grandes adversités universelles.

Pour « La petite maison dans la prairie », Michael Landon alias Charles Ingalls, avait endossé toutes les casquettes. Il était acteur, scénariste, réalisateur et producteur exécutif. Ayant vécu une enfance difficile, il s’est peu à peu éloigné de l’histoire des livres originaux écrits par la vraie Laura Ingalls pour se raconter à travers les aventures des personnages. Il y mettra ses blessures et ses combats, façonnant épisode après épisode l’âme si spéciale de la série.

Le public en est tombé littéralement amoureux. Aux quatre coins du monde la série est un phénomène sans précédent. Multi-diffusée dans plus de 60 pays et plus de 40 ans après son arrêt, elle compte encore des millions de fans.

En France, le série n’a quasiment jamais cessé d’être diffusée. Dans ce documentaire, les fans français nous racontent cette « chance » de ne pas manger à la cantine pour pouvoir voir un épisode et le pincement au coeur quand les premières notes du générique de fin sonnaient la fin de leur dose quotidienne.

Qui n’a pas essayé d’imiter Carrie dévalant les pelouses en pente ? Qui n’a pas pleuré devant Marie devenant aveugle ? Qui n’était pas ému de voir la petite Laura tomber amoureuse et devenir une femme ? Qui n’a pas rêvé d’avoir Caroline et Charles comme parents ? Le monde entier.

Et comme le monde entier, être la fille du réalisateur de renom Costa Gavras, n’a pas empêché Julie Gavras, la réalisatrice de ce documentaire raconté à la première personne, de faire partie des amoureux de « La Petite Maison dans la prairie ».

Rejoignez 6ter mercredi soir pour revivre la magie de « La petite maison dans la prairie », un voyage dans le temps émouvant et captivant, à ne surtout pas manquer !

À noter que 6ter proposera une programmation spéciale dès 06:30 avec la rediffusion des épisodes les plus marquants de la série.