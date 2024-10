Vitaa dévoile sa vie et son quotidien dans « Vitaa, je m’appelle Charlotte » vendredi 22 novembre sur TMC

À ne pas manquer vendredi 22 novembre 2024 à 21:25, la diffusion sur TMC du documentaire inédit « Vitaa, je m'appelle Charlotte » réalisé par Matthieu Valluet.

TMC est ravi d'offrir à ses téléspectateurs la diffusion du documentaire inédit « Vitaa, je m’appelle Charlotte » qui plonge au cœur de la vie de l’une des artistes les plus influentes et populaire de la scène musicale française.

Pendant deux ans, l’artiste a ouvert son quotidien aux caméras, offrant bien plus qu’un simple portrait : un voyage intime, explorant l’identité, l’équilibre entre succès et vie personnelle, et les défis des femmes dans l’industrie.

Un itinéraire hors normes : 20 ans de carrière inoubliables

Dans ce documentaire où elle se raconte, Vitaa revient sur les moments marquants qui ont jalonné son parcours :

Ses débuts déterminants avec “Confession nocturne”, le duo avec Diam’s qui l’a révélée au grand public.

Le succès monumental de l’album “VersuS” avec Slimane, un tournant qui a redéfini sa carrière.

Les épreuves et obstacles rencontrés, des échecs aux dures réalités du show-business.

Les doutes et pressions de la célébrité, où l’euphorie côtoie parfois le poids des responsabilités.

L’envers du décor : entre vie publique et moments privés

Au-delà de la scène, ce documentaire dévoile des fragments précieux de la vie intime de Vitaa :

Des moments tendres avec sa famille et ses enfants, offrant un regard nouveau et méconnu sur celle qu’on croit connaître.

Des témoignages exclusifs d’amis proches et d’artistes comme Amel Bent, Carla Bruni, Dadju, Gims, Matt Pokora, Slimane, Tony Parker et bien d’autres...

Avec sincérité, le documentaire revient aussi sur l’épreuve bouleversante du homejacking récent, révélant la force de Vitaa dans les moments les plus sombres

Un portrait sincère, captivant et profondément humain qui dévoile enfin l’essence de la femme derrière l'icône.