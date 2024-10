"Justice en France" à Valence en audience de règlement amiable, mercredi 30 octobre 2024 sur France 2

Mercredi 30 octobre 2024 à 22:50, France 2 diffusera un nouveau numéro de la série documentaire "Justice en France" qui vous proposera de suivre une audience de règlement amiable au Tribunal judiciaire de Valence.

Cette collection de justice filmée propose des captations d'audiences pénales ou civiles inédites, décryptées par Dominique Verdeilhan et ses invités, qu'ils soient magistrats ou avocats.

"Justice en France" permet de « donner à voir le fonctionnement de la justice pour mieux la comprendre ».

Au cœur de la justice de l'amiable

Souvent, un procès oppose des personnes qui se regardent à peine. Seuls les reproches, l'angoisse et le chagrin sont entendus.

"Justice en France" vous propose une toute autre image. Cette fois, les deux parties en conflit sont face à face, assises à la même table. Comme pour signer un accord de paix. A leur côté, une juge qui n’a pas revêtu sa robe de magistrat: son rôle, les aider à trouver une solution pour mettre fin à une procédure qui n’a que trop duré.

Cette audience de règlement amiable est une nouveauté dans le droit français. Elle a été mise en place en novembre de l’année dernière.

Elle concerne des petits litiges. Un différent financier entre des propriétaires et leur syndic ou un problème de voisinage (…) par exemple.

Une nouvelle justice, plus rapide et plus proche des justiciables.