« Malcolm X, la justice quel qu'en soit le prix » sur France 5 dimanche 3 novembre 2024

À 48 heures de l’élection américaine et alors que la question raciale continue de déchirer les États-Unis, France 5 propose, dimanche 3 novembre 2024 à 22:50 dans le cadre de La case du siècle, le documentaire « Malcolm X, la justice quel qu'en soit le prix » d'Amine Mestari et Laurent Chikhoun.

Alors que la question raciale continue de déchirer les États-Unis, un cold case vieux de cinquante ans refait soudainement surface : qui a tué Malcolm X ?

En s’appuyant sur les rapports déclassifiés du FBI et la réouverture de l’enquête sur les circonstances de son assassinat, ce documentaire entend retracer l’implacable engrenage qui a mené le leader afro-américain à une mort certaine.

Présentation du film

Depuis près de dix ans, de l’affaire Trayvon Martin en février 2012 jusqu’à George Floyd en 2020, l’actualité est régulièrement traversée par de terribles faits divers qui mettent à mal le mythe de la société post-raciale américaine. Des drames à répétition qui ont donné une ampleur mondiale aux manifestations et aux prises de position contre les violences policières envers les minorités. C’est dans ce contexte extrêmement tendu qui a vu se réactiver les vieilles luttes pour la reconnaissance des discriminations envers la population noire aux États-Unis qu’une annonce faite le 21 février 2021 a défrayé la chronique.

Ce jour-là, à New York, une conférence de presse est organisée par le bureau du procureur de la ville. Devant les caméras, le magistrat Cyrus Vance Jr brandit un sachet transparent avec à l’intérieur une lettre contenant les derniers mots d’un ancien officier de police. En poste dans les années 1960, celui-ci souhaitait que ce document ne soit révélé qu’après sa mort. Et pour cause, son contenu est brûlant. La lettre révèle que le policier sous couverture aurait participé à l’arrestation d'une grande partie des membres de la sécurité de Malcolm X quelques jours avant son assassinat. La police de New York et le FBI auraient ainsi été indirectement complices de la mort du militant noir. Ces aveux placent toute l’affaire Malcolm X sous un autre jour.

Après ces révélations, le dossier de l’enquête a commencé à être réétudié. Un examen qui a abouti au jugement historique du 18 novembre dernier, qui, devant les médias du monde entier, a vu la cour suprême de New York innocenter deux des hommes injustement accusés du meurtre du leader afro-américain, révélant au passage des agissements pour le moins obscurs, si ce n’est illégaux, du FBI.