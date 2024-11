"Sur le front" : Ces animaux envahissent la France : qui les a importés ? lundi 4 novembre 2024 sur France 5

Hugo Clément cherche les responsables et part à la rencontre de celles et ceux qui se battent pour interdire les relâchés d’espèces exotiques.

Frelons asiatiques, écrevisses de Louisiane et perruches prolifèrent en France et mettent en danger des espèces locales. Qui les a importés ?

Édito de Hugo Clément, journaliste

Je dois l’avouer, j’ai toujours eu du mal avec le terme “espèces invasives". Pour moi, toutes les espèces ont le droit de vivre dans la nature. Mais en préparant ce documentaire, j’ai pris conscience que l’homme a fait venir en France des espèces qui n’ont pas de prédateurs. Elles mettent gravement en danger nos espèces locales.

L’exemple le plus hallucinant est le vison. Nous avons fait venir des visons américains en France pour les élever pour leur fourrure. Aujourd’hui, les élevages n’existent plus mais, entre-temps, certains se sont échappés. Désormais les visons d’Europe sont extrêmement menacés, il n’en resterait plus qu’une cinquantaine dans la nature. J’ai aussi découvert les dégâts que créent les crabes bleus, les frelons asiatiques, les truites arc-en-ciel, les tortues de Floride ou les perruches à collier…

Alors que faut-il faire ? J’ai rencontré une combattante qui milite pour que les animaleries ne puissent plus vendre les espèces qui un jour vont poser un problème si elles se retrouvent dans la nature. J’ai découvert avec un autre combattant que les pêcheurs relâchent volontairement des truites arc-en-ciel, espèce exotique, dans des lacs de montagne simplement pour les pêcher peu de temps après.

D’autres se battent pour que les porte-containers ne vident plus leurs eaux de ballast — qui leur servent à rester stables en mer — dans le milieu naturel en déversant en même temps des espèces aquatiques de l’autre bout du monde dans nos ports.

Des séquences exceptionnelles

Inédit : nous avons rencontré le Français qui a importé sans le savoir… le frelon asiatique

Il était resté discret depuis des années parce que sa mésaventure a eu de sacrées conséquences. Cet homme accepte de nous raconter comment il a, sans le savoir, fait venir un frelon asiatique, en important des poteries depuis la Chine. Une reine s’est cachée dans sa cargaison et il s’est retrouvé, malgré lui, responsable de l’invasion de cette espèce sur tout le sol français.

Incroyable : des pêcheurs relâchent encore des espèces exotiques dans les lacs des Pyrénées… alors qu’on les retire des eaux côté espagnol

Après des heures de marche en montagne, on arrive sur des lacs pyrénéens remplis de truites arc-en-ciel, espèce importée… des États-Unis. Les pêcheurs locaux les relâchent par camion et même par hélicoptère. Pourquoi choisir cette espèce ? Simplement parce qu’elle est facile à pêcher et qu’elle se débat, c’est plus divertissant ! C’est légal alors que, de l’autre côté de la frontière, en Espagne, des chercheurs espagnols s'évertuent à retirer ces truites de leurs lacs de montagne, car cette espèce exotique fait trop de dégâts sur la nature.

Des mairies se mettent à tuer les perruches à collier en liberté

Il y a désormais plusieurs milliers de perruches en liberté en France. C’est magnifique, c’est vert, mais elles nichent avant les autres espèces d'oiseaux originaires de France. Elles squattent les meilleurs recoins dans les arbres. Par endroits, elles sont tellement nombreuses et bruyantes que la mairie de Massy, en Ile-de-France, a décidé de les capturer et de les euthanasier. C’est à la fois cruel et inefficace.

Exclusif : le crabe bleu vient d’envahir l'étang de Berre

C’est un crabe qui s’est glissé dans les eaux de ballast, qui servent à maintenir la stabilité des gros paquebots, et qui a voyagé depuis les Etats-Unis pour envahir la côte méditerranéenne. Et il poursuit sa colonisation ! Il vient d’arriver sous nos yeux à l’étang de Berre et c’est le nouveau cauchemar des habitants du coin.

La naissance exceptionnelle d’un vison d’Europe

Le vison d'Europe est en train de disparaître. Il ne reste qu’une cinquantaine de spécimens en France à l’état sauvage. Une cinquantaine ! Ils sont victimes du vison américain que l’on a fait venir pour la fourrure et qui s’est reproduit dans la nature et a pris tout l’habitat des visons d’Europe. Une équipe de chercheurs réussit à les faire se reproduire en captivité et espère sauver le vison local contre l’espèce envahissante.

Des combattants

Lorène Jacquet

Lorène Jacquet est une amoureuse inconditionnelle des animaux. Énergique et combative, elle se bat, au sein de fondations pour la protection animale, pour que les animaleries cessent de vendre des espèces qui pourraient poser des problèmes dans le futur. Et elle a une solution ! Elle se démène pour instaurer une liste “positive” des espèces qu’on peut détenir sans risque pour la biodiversité.

Dirk Schmeller

C’est un chercheur pas comme les autres. Avec son charmant accent allemand et son sens de la débrouille, Dirk Schmeller nous embarque sur les rives des plus beaux lacs pyrénéens. Scientifique engagé, Dirk se bat pour que les pêcheurs arrêtent de relâcher des espèces exotiques envahissantes dans les lacs de montagne.

Matthieu Lapinski

Lors de ses plongées, Matthieu découvre que les espèces envahissantes gagnent aussi du terrain… sous l’eau ! Ce biologiste engagé nous montre les ravages du crabe bleu, espèce arrivée en France dans les eaux de ballast, à bord des plus gros paquebots.