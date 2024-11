« Quand le sommeil est d'or » : enquête sur le business de la literie mardi 5 novembre 2024 sur France 5

Mardi 5 novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera « Quand le sommeil est d'or », un documentaire inédit réalisé par Olivier Ponthus sur le business de la literie et des compléments alimentaires.

La literie : un marché qui pèse plus de 2 milliards d’euros en France et qui attise beaucoup les convoitises. Sans réel contrôle ni sanction, certains acteurs du secteur se croient tout permis et trompent le consommateur tout en faisant de très gros profits.

Difficile dans ces conditions de s’y retrouver quand on veut acheter un matelas surtout depuis quelques années et la multiplication de marques présentes quasi exclusivement sur internet. Alors certains préfèrent revenir aux matelas à l’ancienne, les matelas en laine.

Matelas, oreillers, compléments alimentaires pour mieux dormir, entre conseils et enquête, Quand le sommeil est d’or, c’est un documentaire d’Olivier Ponthus pour YEMAYA productions.