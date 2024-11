"Flic Story" sur la délinquance routière, 2ème partie diffusée sur RMC Découverte mercredi 6 novembre 2024

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la série documentaire « Flic Story » consacré à la délinquance routière.

L'Ain à seulement 30 minutes au nord de Lyon. Un département à priori tranquille mais au quotidien ce n'est pas toujours de tout repos...

Sur le terrain, les 180 gendarmes de la compagnie de Trévoux se démènent au quotidien pour faire régner l'ordre.

Les réalisateurs de cette série documentaire ont suivi pendant 2 mois le PSIG, une unité composée de 25 gendarmes spécialisés dans les interventions périlleuses. La nuit ils sont souvent en première ligne face aux délinquants, fous du volant ou encore les consommateurs de stupéfiant.

Vous découvrirez le quotidien de la brigade de Miribel. Au contact de la population, ces gendarmes sont très souvent confrontés aux violences intrafamiliales, cambriolages et vols à l'étalage.

Enfin vous découvrirez les gendarmes de la route, leur mission : surveiller les axes routiers dans le département. Chaque jour ils traquent les chauffards qui défient le code de la route, notamment sur l'A42 avec ses milliers d'automobilistes.

Plongez dans le quotidien sous tension des gendarmes de la région lyonnaise.

Délinquance routière • Épisode 2

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 15-24 ans et le nombre d'accident ne cesse d'augmenter.

Dans toute la France, gendarmes et policiers sont sollicités pour éviter ces drames, ils font de la prévention, protègent les routes et interpellent les fous du volant. Drogue, alcool, refus d'obtempérer et chauffards sont le quotidien des forces de l'ordre.

Certains automobilistes se pensent seuls sur la chaussée, ces comportements égoïstes peuvent créer de nombreux problèmes, de la simple obstruction de la route à l'accident tragique.