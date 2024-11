"Rendez-vous en terre inconnue" avec Tomer Sisley au Népal, mardi 26 novembre 2024 sur France 2

À ne pas manquer sur France 2 mardi 26 novembre 2024 à 21:10, "Rendez-vous en terre inconnue" avec Tomer Sisley chez les Dolpo-pa au Népal.

Pour ce "Rendez-vous en terre inconnue" inédit, Raphaël de Casabianca embarque Tomer Sisley dans une aventure extraordinaire, au cœur de l’une des régions les plus majestueuses de la planète, et pourtant méconnue : le Dolpo. Une province isolée aux confins du Népal, au cœur de l’Himalaya.

C’est un véritable voyage initiatique, hors du temps, qui attend le comédien. Et à plus de 4 500 m d’altitude, il va rencontrer des familles Dolpo-pa aux destins bouleversants.

Au nord-ouest du Népal, les hautes vallées de la province du Dolpo restent un territoire à part, empreint de mystère et de spiritualité. Le Dolpo, littéralement « le pays caché », est isolé du reste du monde par quelques-uns des plus hauts sommets de la planète, et par des cols à plus de 5 000 m d’altitude. Ces terres sont longtemps restées étrangères à toute trace de modernisation. Le temps semble s’y être arrêté. Et bien que partie intégrante du Népal, le Dolpo est aussi une enclave tibétaine et bouddhiste, dans un pays profondément hindouiste. Sur les hauts plateaux, les paysages sont spectaculaires et vertigineux. Et c’est dans cet univers minéral et aride que vivent les Dolpo-Pa, des éleveurs semi-nomades de chèvres et de yaks.

Ici, l’hiver dure six mois. Un hiver particulièrement rude. Mais, au mois de septembre, ces vallées d’altitude se parent de vert et d’or, de la couleur des champs d’orge prêts à être moissonnés. Ce sont les dernières semaines avant que la région ne soit à nouveau coupée du monde par la neige et le froid. Alors, durant quelques courtes semaines, les hameaux sont en pleine effervescence : toutes les familles s’entraident pour se préparer à entrer dans l’hiver.

Ce sont ces moments précieux et indispensables que vont partager Raphaël et Tomer avec une communauté soudée, aux destins individuels bouleversants. Des êtres aussi solaires et généreux que leur terre est difficile.