"Les grands comiques du petit écran" racontés par Daniela Lumbroso sur France 3 vendredi 8 novembre 2024

Vendredi 8 novembre 2024 à 21:05, France 3 diffusera « Les grands comiques du petit écran », un document de Grégory Heraud et Daniela Lumbroso.

Depuis toujours, les humoristes se sont produits sur scène, mais un jour la télévision va tout bouleverser !

Philippe Bouvard, le premier, va créer son Petit théâtre chaque soir, avant le journal, sur Antenne 2. Michèle Bernier, Mimie Mathy, Philippe Chevallier et Régis Laspalès, Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, Smain et bien d’autres y font leurs débuts.

Puis viendront les émissions La classe, Graines de star, On ne demande qu’à en rire, mais aussi La télé des Inconnus, les caméras cachées, Le cinéma de Jamel, Le Palmashow… Ces nombreux programmes sont créés exclusivement pour le petit écran et propulsent les nouvelles stars de l’humour : Muriel Robin, Elie Kakou, Chantal Ladessou, Jean-Yves Lafesse, Laurent Baffie, Jamel Debbouze, Jean Dujardin, Kev Adams, Artus, Olivier de Benoist…

Les émissions de talk-show seront aussi un tremplin pour de nouveaux humoristes : Les Nuls dans Nulle part ailleurs, Florence Foresti dans On a tout essayé, Stéphane De Groodt dans Le Supplément, Jonathan Lambert dans On n’est pas couché, Anne Roumanoff dans Vivement dimanche, Philippe Caverivière dans Quelle époque !, etc.

Révélés par le petit écran, ces comiques deviennent des stars adulées de tous.

En retraçant 40 ans d'émissions cultes qui ont vu naître ces grands comiques du petit écran, Daniela Lumbroso propose une plongée inédite dans les coulisses de la télévision qu’elle connaît bien.

Grâce à des archives irrésistibles, ce documentaire propose un voyage au cœur de l’âge d’or du rire à la télé, des années 1980 à aujourd’hui.

Avec la participation de : Olivier de Benoist, Franck Dubosc, Chantal Ladessou, Raphaël Mezrahi, Anne Roumanoff, Elie Semoun, Smain, Laurent Ruquier et Michel Drucker.