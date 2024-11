« Empire romain : des origines à la chute » sur RMC Découverte vendredi 8 novembre 2024

Vendredi 8 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Empire romain : des origines à la chute ».

Rome est l'une des plus célèbres, des plus puissantes et des plus fascinantes civilisations de l'histoire. Sa domination sur le monde qui va durer plus d'un millénaire va façonner le destin de l'humanité et ses plus illustres leaders, Marc-Antoine, Auguste, Néron, Caligula ou Jules César vont être à jamais associés à la puissance de Rome.

Fondée, d'après la légende, par les jumeaux Romulus et Rémus en 753 avant notre ère, Rome va dominer le monde grâce à de nombreuses campagnes militaires victorieuses qui vont permettre aux romains de bâtir un immense empire établi sur trois continents : l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Pourtant, malgré sa gloire, sa richesse et ses multiples conquêtes et triomphes militaires, Rome va finir par chuter. Dérive autoritaire des empereurs, montée du christianisme, invasions barbares et même changement climatique, les théories qui peuvent expliquer pourquoi un empire si puissant a fini par disparaître sont nombreuses et font encore aujourd'hui l'objet de nombreux débats parmi les historiens.

Grâce à une enquête menée par cinq experts internationaux et à des reconstitutions historiques, vous allez embarquer à bord d'un voyage à travers les siècles pour comprendre comment est né l'Empire Romain, découvrir les personnages clés grâce auxquels il a bâti sa puissance et tenter de percer l'un des plus grands mystères de l'Histoire : la chute de Rome.