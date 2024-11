« Les 1 001 légendes de l’Orient » un voyage inédit diffusé sur ARTE samedi 9 novembre 2024

Des contes des Mille et une nuits aux destins bibliques de Moïse et Abraham, en passant par le mythe de la pierre philosophale, le journaliste Daniel Gerlach part sur les traces des récits fondateurs nés en Orient. Un document diffusé sur ARTE samedi 9 novembre 2024 à 20:50.

Berceau de ce que l'on appelle à tort les "trois grandes religions monothéistes", l’Orient a vu naître de nombreuses légendes, qui ont exercé une influence considérable sur la culture occidentale.

Spécialiste du Moyen-Orient depuis plus d’un quart de siècle, Daniel Gerlach remonte aux racines de ces récits, qu’il s’agisse du célèbre recueil de contes Les mille et une nuits, des histoires de Moïse et d'Abraham ou du mythe de la pierre philosophale.

Partant sur les lieux qui en auraient été le théâtre, l’orientaliste traverse les déserts d'Arabie saoudite et d'Irak à dos de chameau, et plonge vers de mystérieux monstres marins au large des côtes d'Oman. Aux confins de la Turquie, il découvre enfin les ruines d'un royaume oublié, qui pourraient receler l'un des derniers secrets de l'Orient.

Voyage épique

Après avoir exploré les croyances et religions ayant pris racine dans les pays du bassin méditerranéen (Le Proche-Orient : carrefour des religions), Daniel Gerlach se lance dans une nouvelle aventure sur les traces des légendes de l’Orient.

S’attachant à distinguer le réel de la fiction, ce documentaire offre un voyage épique à travers des décors fascinants, berceaux de récits immémoriaux qui continuent de nourrir nos imaginaires.