« Titanic en couleur : les nouvelles images » document inédit diffusé sur RMC Story lundi 11 novembre 2024

Lundi 11 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit « Titanic en couleur : les nouvelles images » qui dévoile le véritable navire dans ses couleurs d'origine.

En 1912, le Titanic était le navire le plus impressionnant et spectaculaire qui ait jamais navigué, mais son histoire est souvent racontée en noir et blanc. Aujourd'hui, le navire est révélé dans ses véritables couleurs grâce à des photographies et des séquences vidéo spécialement colorisées pour cette série, dont beaucoup pour la toute première fois. Cela redonne vie aux personnes qui ont construit et navigué à bord du bateau le plus célèbre du XXe siècle. Comme l'explique l'historien Guy Walters : « Cela vous fait réaliser que ces gens ne vivaient pas dans un monde en noir et blanc. Ils vivaient dans un monde aussi coloré que le nôtre. »

Lorsque le Titanic a coulé le 15 avril 1912, la nouvelle a bouleversé le monde. Le mot « Titanic » est immédiatement devenu synonyme de catastrophe, éclipsant le luxe et le prestige du paquebot, qui est resté figé au milieu de l’Atlantique dans un univers en noir et blanc de 1912. Pourtant, le Titanic était une merveille technologique à la pointe de l’innovation, dans un monde plein de couleurs et de progrès.

Ce documentaire dévoile le véritable navire dans ses couleurs d'origine en colorisant, pour la première fois, des images et vidéos d'époque.

Une recherche minutieuse redonne vie aux intérieurs somptueux du Titanic. Les objets et vêtements des passagers permettent de plonger dans leur quotidien et de rencontrer les visages derrière la légende – des personnes hors du commun qui ont construit, navigué ou survécu au naufrage.