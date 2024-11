« Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route » à Paris et Marseille, mardi 12 novembre 2024 sur RMC Story

Mardi 12 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera le document inédit « Embouteillages, parkings : dans l'enfer de la route » tourné à Paris et Marseille.

Entre Paris et Marseille, pendant plusieurs mois, les équipes de ce documentaire ont ont suivis ces irréductibles du volant, de jour comme de nuit.

Claire est infirmière libérale à Trappes. Entre la circulation dense et le manque de places de stationnement, cette professionnelle du médical accumule les amendes. Avec une trentaine de patients par jour, elle court du matin au soir. Son but : réduire son retard sur son planning et tenter en vain de se garer en espérant ne pas se faire enlever sa voiture.

À Marseille, Léïla, Amine et leurs collègues chauffeurs taxis sont au bord de l’explosion. Ils ne supportent plus l’attitude des particuliers qui se garent sans scrupule sur les places réservées aux taxis. Ils ont décidé de frapper un grand coup et organisent une manifestation en plein cœur de la cité phocéenne.

Sandra est une mère de famille au bord de la crise de nerfs. Il ne se passe pas une seule journée sans que cette parisienne pure souche ne critique la politique de la ville. Pistes cyclables, bacs à fleurs, elle fait partie de ces habitants qui ne trouvent plus de places pour se garer et pensent sérieusement à quitter la capitale.

Artisans, infirmiers, motards, immersion au cœur de la circulation routière.