Soirée spéciale Claude Lelouch sur France 5 vendredi 15 novembre 2024

Vendredi 15 novembre 2024 à partir de 21:05, France 5 proposera une soirée spéciale consacrée à Claude Lelouch avec le documentaire inédit « Claude Lelouch, la vie en mieux » suivi du film "Il y a des jours... et des lunes".

Alors que sort, le 13 novembre, le film « Finalement », cette soirée retrace l’incroyable parcours et souligne l’immense talent de Claude Lelouch. Entre souvenirs, confidences et anecdotes, le cinéaste se livre sur sa vie et ses œuvres.

21:05 « Claude Lelouch, la vie en mieux »

Grâce à un accès privilégié à Claude Lelouch et à ses archives personnelles, ce documentaire explore l’œuvre et le destin du cinéaste.

Lelouch se raconte à la première personne. Complice, critique ou amusé, il nous livre ses convictions, ses regrets, sa soif de vie. Depuis sa découverte du 7e art dans les salles obscures, où sa mère le cachait pendant l’Occupation, jusqu'à son dernier film, bientôt en salles, dont nous avons pu filmer les coulisses en exclusivité.

Ce film a l’ambition d'entraîner le public qui aime Lelouch autant que celui qui ne connaît pas son œuvre.

Un film écrit par Stéphane Boudsocq, réalisé par Elise Baudouin.

22:15 "Il y a des jours... et des lunes"

À travers l'influence de la Lune sur ses personnages, Lelouch aborde la complexité de la vie, son absurdité et ses hasards.

Soutenus par une mise en scène aux élans lyriques, les destins se heurtent dans un film choral – le 31e long-métrage du cinéaste, tourné en... 31 jours –, qui multiplie les chassés-croisés pittoresques.

Réalisé par Claude Lelouch en 1990 avec : Gérard Lanvin, Annie Girardot, Vincent Lindon et Patrick Chesnais.