« Cauchemar en avion : le danger des turbulences » sur RMC Story vendredi 15 novembre 2024

Vendredi 15 novembre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera d'attacher vos ceinture pour un voyage saisissant avec le documentaire inédit « Cauchemar en avion : le danger des turbulences ».

Ce documentaire vous emmène à bord du vol SQ321 de Singapore Airlines, où un homme a tragiquement perdu la vie et de nombreux autres passagers ont subi des blessures graves à la suite de violentes turbulences à 37 000 pieds d'altitude.

À travers une analyse approfondie, il explore la science derrière ces phénomènes : leurs causes, leurs effets et la possibilité de les prévoir et de les éviter, tout en se questionnant sur leur aggravation due au changement climatique.

Grâce à des interviews exclusives de passagers, de pilotes, de membres d'équipage, et d'experts en aviation et climat, ainsi qu'à des simulations de vol avancées et des vidéos des passagers, le documentaire dévoile comment les avions et leurs équipages affrontent les défis posés par les turbulences.

Tourné vers l'avenir, il examine des solutions innovantes pour contrer l'augmentation de ces phénomènes, l'ingénierie de pointe derrière les avions de demain et les précautions que peuvent prendre les passagers pour garantir des vols plus sûrs.