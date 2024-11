« Gladiateurs : des origines à la chute du Colisée » sur RMC Découverte vendredi 15 novembre 2024

Vendredi 15 novembre 2024 à partir de 21:10 RMC Découverte diffusera les 4 premiers épisodes de la série documentaire inédite « Gladiateurs : des origines à la chute du Colisée » réalisée par Roel Reiné.

Cette série se sert du Colisée pour raconter l'histoire passionnante de l'ascension et de la chute de l'Empire romain, à travers le regard des hommes et des femmes qui s'y sont battus et y sont morts.

De la vie sauvage d'un gladiateur en tant qu'esclave à la révélation fascinante des nombreuses façons dont les empereurs de Rome ont utilisé cet amphithéâtre pour démontrer leur pouvoir absolu, "Gladiateurs : des origines à la chute du colisée" offre un regard unique sur une période charnière de l'histoire du monde.

Cette série donne vie aux défis architecturaux de la construction de l'arène et aux expériences vécues par les vrais Romains à l'intérieur du stade. Chaque épisode met en scène l'un des huit protagonistes principaux, tous inspirés de personnages réels de l'histoire. Couvrant plusieurs centaines d'années, la série se déroule chronologiquement, depuis la conception surprenante de l'arène jusqu'à sa décadence finale.

Avec des interviews d'historiens de renom, "Gladiateurs : des origines à la chute du colisée" utilise des reconstitutions saisissantes et des effets spéciaux pour insuffler de l'émotion dans le récit personnel de chaque personnage.

21:10 Épisode 1 L'inauguration du colisée : Priscus vs Verus

En 80 après J.-C., l'empereur Titus inaugure le Colisée pour 100 jours de jeux spectaculaires, incluant l'un des combats de gladiateurs les plus célèbres de l'histoire de Rome. Après avoir tissé des liens étroits au sein de leur école d'entraînement, deux gladiateurs, le barbare Priscus et le champion de Rome Verus, doivent se battre jusqu'à la mort devant 50 000 spectateurs. Leur histoire nous est transmise par le poète romain Martial.

22:10 Épisode 2 Hatérius : bâtisseur du colisée

Lorsque le maître d'oeuvre Haterius construit le Colisée sur les cendres de la Maison dorée de Néron, son travail est loin d'être terminé. Le nouvel empereur Domitien lui confie la tâche d'ajouter un réseau complexe de tunnels souterrains : l'hypogée. Haterius devra trouver un équilibre entre les exigences insatiables du tout-puissant empereur et les pressions extrêmes liées à la réalisation, à temps, d'une merveille architecturale antique pour les jeux de Domitien. Un échec pourrait lui coûter la vie.

23:05 Épisode 3 Les animaux dans l'arène

Alors que l'Empire romain continue de s'étendre, la diversité des bêtes exotiques ramenées pour divertir les foules du Colisée s'accroît également. Plus d'un million d'animaux sont abattus sur le sable de l'arène par des bestiaires entraînés, dont le plus célèbre est Carpophorus. Mais lorsqu'il est confronté au défi sans précédent d'affronter 20 créatures sauvages, Carpophorus peut-il survivre ?

00:05 Épisode 4 Mévia, la femme gladiateur

Lorsque le puissant empereur Trajan organise ses grands jeux en 107 après J.-C., la foule assiste à un spectacle rare : des femmes gladiateurs. Les combattantes sont généralement des prisonnières de guerre, mais lors d'un match, une Romaine nommée Mevia entre dans l'histoire. Elle décide de troquer son statut de citoyenne libre de Rome pour combattre dans l'arène en tant que gladiatrice, un choix controversé et choquant qui lui vaut l'inimitié de l'historien et satiriste romain Juvénal. Son choix illustre les difficultés de la vie plébéienne pour les femmes dans la Rome antique.