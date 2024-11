« 100 Jours avec la police du périphérique parisien » épisode 1 sur C8 samedi 16 novembre 2024

Samedi 16 novembre 2024 à 21:20, C8 diffusera le premier épisode de la série documentaire « 100 Jours avec la police du périphérique parisien ».

Entre Paris et sa banlieue, le boulevard périphérique encercle la capitale sur 35 km. C’est l’autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe.

Empruntée, chaque jour, par plus d’un million de véhicules, elle ne dispose pas de bande d'arrêt d'urgence. Alors la moindre panne, le moindre accident provoquent immédiatement d’importants embouteillages, augmentant le risque de sur-accident.

La brigade du périphérique, une unité de 200 agents, y assure la sécurité, 24 heures sur 24, aidée par près de 250 caméras. Au moindre incident, ces policiers agissent immédiatement, avec l’aide des sapeurs-pompiers de Paris, des agents autoroutiers et de dépanneurs spécialement agréés pour intervenir sur le périphérique.

Conduite à risque, accrochage, accident corporel… Chaque année, de jour comme de nuit, des milliers d’interventions se déroulent sur cette rocade urbaine ultra-fréquentée.

Épisode 1

Patrick et Victoria, 32 ans, chefs de groupe à la brigade du périphérique, passent leur journée à réprimer les comportements à risque : slalom entre les voies, excès de vitesse, conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants et le fléau qui perdure, les téléphones portables au volant.

Nous suivrons aussi Thomas et Alex, jumeaux de 22 ans, tous deux dépanneurs dans la même société. Ils interviennent sur le périphérique pour évacuer au plus vite les véhicules en panne ou accidentés. Thomas va devoir évacuer une mère et son bébé, percutés par un poids-lourd sur la rocade urbaine.

Enfin, dans cet épisode, Jimmy, patrouilleur autoroutier depuis un an, va devoir gérer un incident rare, sur la nationale 118, l’une des artères alimentant le périphérique : un violent incendie de poids-lourd qui va bloquer tout le Sud de Paris pendant plus de 10 heures.