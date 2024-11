À l'occasion de la commémoration des 110 ans de la Première Guerre mondiale, France 5 diffusera dimanche 17 novembre 2024 à 21:05 le documentaire « Apocalypse Verdun » écrit et réalisé par Isabelle Clarke et Daniel Costelle.

Février 1916. La Première Guerre mondiale dure depuis deux ans. Elle a déjà fait plus de 3 millions de morts. Et pourtant, aucun des belligérants ne parvient à prendre l’ascendant sur l’autre.

À partir d’un fonds de plus de 500 heures d’archives restaurées et mises en couleurs, Apocalypse Verdun, d’Isabelle Clarke et Daniel Costelle, nous offre une plongée terrible de 90 minutes au cœur d’une des plus grandes batailles de tous les temps.

Avec la voix de Mathieu Kassovitz.