« Pepsi vs Coca - La guerre des colas » sur RMC Story lundi 18 novembre 2024

Lundi 18 novembre 2024 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Pepsi vs Coca - La guerre des colas ».

Ce documentaire retrace la longue et féroce rivalité entre Coca et Pepsi, centrée sur la débâcle du "New Coke" en 1985.

Pendant près de cent ans, Coca-Cola a été le leader incontesté de l'industrie mondiale des sodas, qui pèse plusieurs milliards de dollars - un produit ennuyeux, prévisible, mais indiscutablement le meilleur - tandis que Pepsi a été le numéro 2, toujours en train de se moquer de son grand frère avec des publicités d'avant-garde.

Mais en 1985, dans un contexte plus étrange que la fiction, les dirigeants de Coca-Cola ont pris une décision si audacieuse que personne dans les deux entreprises ne pouvait y croire : ils ont changé la formule de la boisson la plus populaire de la planète.

En seconde partie de soirée, RMC Story rediffusera "Les secrets de Coca-Cola".

Ce documentaire vous plongera dans l’histoire de Coca Cola. Un simple médicament à l’origine, découvrez comment cette boisson est devenue, au fil des années, iconique à travers le monde grâce à des témoignages exclusifs.