« De la découverte à la survie : 20 ans d’émissions d’aventures à la télé » sur W9 jeudi 21 novembre 2024

Jeudi 21 novembre 2024 à partir de 21:10, W9 vous proposera de revivre 20 ans d'émissions d'aventures à la télévision avec la diffusion d'un documentaire inédit.

Qui n’a jamais rêvé d’être Tarzan ou Robinson Crusoé ?

De Koh-Lanta à Pékin Express, en passant par The Island et À l’état sauvage, ces programmes sont synonymes pour chacun de nous d'expériences hors du commun, de dépassement de soi et de dépaysement total. Ils nous émerveillent autant qu’ils nous surprennent… et parfois même nous effraient !

Comment ces émissions sont-elles entrées au panthéon de la TV ? Quels sont leurs secrets de fabrication ? Comment les participants de ces programmes ont-ils vécu leur aventure ? Qu’en retiennent-ils aujourd’hui ?

Au programme : des archives mémorables, des séquences mythiques, des anecdotes jamais racontées, les interviews de participants emblématiques et leur nouvelle vie aujourd’hui, ainsi que le décryptage de ces émissions phares par des journalistes médias, mais également par ceux qui les ont incarnées ou produites…

De la découverte à la survie, embarquez au coeur de 20 ans d’émissions d’aventures à la télé !

Avec la participation exceptionnelle de : Alexia-Laroche Joubert (Productrice et PDG Banijay France), Stéphane Rotenberg (animateur de Pékin Express), Rachel Trapani et Valentin Leonard (Pékin Express), Ryad et Louison (Pékin Express), Ludovic et Samuel (Pékin Express), Julie et Denis (Pékin Express), Claude Dartois (Koh-Lanta), Coumba (Koh-Lanta), Laurent Maistret (Koh-Lanta), Teheiura (Koh-Lanta), Brahim Zaibat (The Island), Isabelle Morini-Bosc (journaliste médias et participante à Pékin Express), Jérôme Anthony (animateur et participant à Pékin Express), Maxime Guény (journaliste médias), Thomas Isle (journaliste médias), Camille Cerf (The Island), Delphine Wespiser (The Island), Anthony (The Island), Shy’m (À l’État sauvage).