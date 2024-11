« Les ancêtres des Windsor » portrait d'une dynastie de 1714 à 1830 sur ARTE samedi 23 novembre 2024

Samedi 23 novembre 2024 à 20:55, ARTE diffusera « Les ancêtres des Windsor », une série-documentaire en 4 volets. Portée par des historiens passionnés, elle dresse le portrait d'une dynastie qui a régné sur une période charnière, de 1714 à 1830.

En 1714, la mort de la reine Anne, dépourvue d'héritier, chamboule la lignée royale britannique. Tout descendant catholique étant écarté du pouvoir, une nouvelle ère commence dans une Grande-Bretagne scindée en deux camps religieux.

Parcourant plus d’un siècle, de 1714 à 1830, cette série documentaire déroule les règnes tumultueux des quatre souverains de la maison de Hanovre en illustrant le récit des chercheurs spécialistes de la période avec des reconstitutions, des animations en papier découpé, ainsi que des tableaux et gravures d’époques, dont de nombreux dessins de presse.

Un récit éclairant sur cette période méconnue de l’histoire britannique qui précéda directement la toute-puissance de l’ère victorienne.

20:55 Volet 1 George Ier - L’héritier

À l’issue de l’acte d’Établissement de 1701, voté par le Parlement anglais pour préserver les acquis de la Glorieuse Révolution, la succession au trône britannique est désormais exclusivement réservée aux descendants protestants du roi Jacques Ier Stuart. George-Louis de Brunswick-Lunebourg, prince héritier du Hanovre, est alors identifié comme le seul prétendant éligible à la couronne et devient roi sous le nom de George Ier en 1714. S’il apporte de la stabilité au royaume d’un point de vue politique, ce roi d’origine germanique, qui ne parle pas la langue de ses sujets, est peu apprécié. Alors qu’il est défié par les partisans de la maison Stuart lors de la première rébellion jacobite en 1715 et essuie les conséquences de la débâcle financière de 1720, George Ier trouve refuge aux côtés de ses maîtresses et dans ses fréquents voyages à Hanovre.

21:35 Volet 2 George II – Le roi guerrier

La popularité de George II auprès de ses sujets précède son couronnement, qui survient en 1727. Sa réputation de guerrier, gagnée sur les champs de bataille de la guerre de succession d’Espagne (1701-1714), se confirme avec celle de l’Autriche (1740-1748) et la guerre de Sept Ans (1756-1763). Sous son règne, la dynastie de Hanovre se renforce, notamment quand il écrase la seconde rébellion jacobite de 1745, instiguée par l’héritier de la dynastie Stuart. Mais sur le plan personnel, George II est rongé par la rancœur qu’il éprouve pour son père, et qui envenime sa relation avec son propre fils, le prince Frédéric. Quand celui-ci meurt, en 1751, le souverain endeuillé doit réfléchir à sa succession.

22:30 Volet 3 George III – Le roi fou

Premier des rois de Hanovre à être né et élevé en Grande-Bretagne, George III, petit-fils de George II, se sent profondément patriote. Monté sur le trône en 1761, à seulement 21 ans, le jeune souverain recueille les fruits d’une victoire, celle de la guerre de Sept Ans (1756-1763), mais essuie vingt ans plus tard une cuisante défaite, après une longue guerre avec son armée, les États-Unis d’Amérique déclarent leur indépendance par le traité de Paris, en 1783. Son règne, le plus long jusque-là de l'histoire britannique (soixante ans, record battu par Victoria, puis Élisabeth II), devient plus malaisé après la Révolution française, qui remet sa légitimité en cause. Néanmoins adoré de ses sujets, George III connaît une fin tragique, sombrant petit à petit dans la folie. Les dernières années de sa vie sont marquées par des tentatives de cure aussi inutiles que cruelles, jusqu’à sa mort en 1820.

23:10 Volet 4 George IV – Le roi dilettante

George IV se construit en opposition à l’exemple de vertu et de moralité que son père George III incarnait. En réaction à son éducation puritaine, il multiplie les excès, les dettes, les maîtresses et les scandales. Prince régent dès 1811, en raison de la maladie mentale de son père, il sert ses propres intérêts avant ceux de la Couronne et se lance dans des chantiers dispendieux, comme celui qui transforme son palais de Brighton en un joyau d’architecture au style anglo-indien. Si la finesse de ses goûts est honorée par la postérité, au travers des arts qu'il a encouragés durant cette période dite de la régence, George IV, surtout moqué, voire haï par ses contemporains, sera peu regretté à sa mort, survenue en 1830.