"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Limousine Lincoln Town Car lundi 25 novembre sur RMC Découverte

Lundi 25 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Limousine Lincoln Town Car.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x11 • Limousine Lincoln Town Car

Pour leur 100ème restauration à l'atelier, Gerry et Aurélien ont vu les choses en grand en s'attaquant à la plus célèbre des voitures américaines, une Limousine Lincoln Town Car !

Star des années 90 avec ses 9m90 de long et ses 3 tonnes 4 sur la balance, ce modèle hors norme a transporté les plus grandes célébrités hollywoodiennes, et notre duo a bien l'intention de faire de cette voiture de star, leur voiture de rêve !

Au programme, découpe de la totalité du toit pour la transformer en cabriolet, fabrication d'une piscine à l'arrière de la voiture, installation d'un écran plat sur le support motorisé de la vitre de séparation du chauffeur, et aménagement d'un coin fooding avec une plancha dans l'habitacle, rien que ça !

Mais avant ça, Aurélien va devoir résoudre le problème de surchauffe de son gros moteur V8 de 4.6L, et faire rééquilibrer l'arbre de transmission qui mesure pas loin de 7 mètres !

Un défi à la hauteur de l'évènement, et pour célébrer cette centième restauration, Gerry et Aurélien réunissent les véhicules des saisons précédentes.