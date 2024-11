« Les Gendarmes à l'épreuve des JO » document inédit diffusé sur France 3 lundi 25 novembre 2024

À découvrir dans "La Ligne bleue" sur France 3 lundi 25 novembre 2024 à 22:50, « Les Gendarmes à l'épreuve des JO », un documentaire inédit écrit par Yoann Gillet, réalisé par Serge Moati et Nicolas Combalbert.

Trois mois durant, la flamme olympique traverse le territoire français, protégée par des gendarmes comme Marie et Augustin. Ils ont fait un choix de vie, celui que s'apprête à faire Rihab, élève gendarme de 22 ans, de s'engager et servir une institution séculaire avec ses rites, ses codes, sa sociologie.

Printemps 2024. La flamme olympique traverse le territoire français. Symbole des valeurs de l’olympisme, « excellence, amitié, respect », elle est portée au cours d’un relais par des milliers de citoyens. Autour de ces porteurs de flamme, une bulle de protection composée de policiers et de gendarmes a pour mission d’empêcher toute tentative d’intrusion.

Marie et Augustin sont gendarmes et font partie de cette bulle. L’un est issu du corps de la gendarmerie mobile, l’autre vit dans une petite brigade départementale. A eux deux, ils incarnent les deux principaux visages de l’institution : le maintien de l’ordre et le lien avec le territoire. L’exceptionnel et la gestion quotidienne. Une dualité qui traverse tout le film : comment gérer l’événement qui mobilise les foules et met les personnels sous tension tout en assurant la continuité du service public, les affaires courantes ?

C’est à l’occasion du passage de la flamme à Carcassonne que nous tentons de répondre à cette question. Le commandant Adrien Santarelli supervise l’organisation sur tout son territoire, de Peyrepertuse jusqu’à Castelnaudary, où la brigade de gendarmerie fait face à ce double défi et tente de maintenir le fragile équilibre. Pour cela, la réserve a été entièrement mobilisée, les congés suspendus et tous espèrent qu’il n’y aura pas trop d’imprévus.

Cependant, les effectifs disponibles ne suffisent pas pour assurer la sécurité pendant les Jeux. Aussi, les écoles de gendarmerie sont priées de fournir des promotions d’élèves gendarmes à temps pour juillet. Certaines formations ont été raccourcies, passant de neuf mois à sept mois, comme à Dijon où l’élève Rihab espère intégrer la gendarmerie mobile et servir sur les JO. Mais la « mobile », l’équivalent militaire des CRS, n’accepte que très peu de femmes en son sein : sur 47 places, seulement 4 sont attribuées à des femmes.

Marie, Augustin, Adrien, Rihab, quatre gendarmes dans la France pré-olympique de 2024. Quelles sont les raisons de leur engagement, quel sens donnent-ils à leur métier, qu’en attendent-ils, que redoutent-ils ? A travers leurs histoires individuelles, nous tentons de comprendre leurs motivations, leur vision du monde, pour faire un portrait d’une institution où le collectif prime.

Les gendarmes à l'épreuve des JO est une rencontre avec les gendarmes, filmés dans leur quotidien à l’heure des jeux Olympiques, pour comprendre les enjeux de ce métier, les défis de notre pays, mais par-dessus tout pour toucher du doigt l’humanité et les valeurs de nos concitoyens engagés au service d’un idéal, traversés par des dilemmes, chahutés par des contradictions, et habités par les fantômes de celles et ceux qui sont tombés avant eux. C’est donc une histoire de gendarmes.