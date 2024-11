« Chaud Patate ! La pomme de terre en danger » sur France 5 mardi 26 novembre 2024

Mardi 26 novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera le documentaire inédit « Chaud Patate ! La pomme de terre en danger » écrit et réalisé par Sylvie Aguirre.

Avec une consommation de 50 kg de pommes de terre par an et par personne, la France, premier exportateur mondial, est la championne de la patate : sous la forme de purée, de chips et surtout de frites, la pomme de terre est en effet l’aliment préféré des français.

La France est par ailleurs, un acteur majeur de la production mondiale de pommes de terre, concentrée essentiellement en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Elle en produit plus de 6 millions de tonnes par an. Elle fait partie des premiers producteurs européens de pommes de terre de conservation, destinées tant au marché du frais qu’à l’industrie et elle est l’un des leaders mondiaux, exportant une grande majorité de sa production (70 à 75 %) à l’international.

Cependant, avec le réchauffement climatique, l’appauvrissement des sols et les enjeux de sécurité alimentaire, ce tubercule autrefois peu onéreux et relativement facile à cultiver, est en danger. En effet, la pomme de terre est très énergivore (notamment dans le processus de transformation en frites et chips), et dans les champs, elle épuise les sols en humus, tout en supportant mal le manque d’eau. Elle a aussi perdu, au fil des années, sa diversité, ce qui la rend plus fragile face aux nuisibles comme le mildiou et nuit à la biodiversité.

La France, l’un des plus grands producteurs de ce tubercule si populaire, est alors confrontée à un dilemme : comment produire suffisamment de pommes de terre tout en préservant la qualité de ses sols et en répondant à des exigences écologiques de plus en plus strictes ?

Ce film explore les défis auxquels la France est confrontée en matière de production et de consommation de pommes de terre, tout en mettant en lumière les enjeux environnementaux et économiques qui sous-tendent cette question brûlante. Comment cultiver la pomme de terre sans appauvrir les sols ? Comment adapter sa culture aux nouveaux changements climatiques ? La pomme de terre restera-t-elle l’aliment préféré de demain et restera-t-elle abordable ?

Il est aujourd’hui temps d’innover pour que ce précieux tubercule puisse affronter les prochains défis environnementaux et économiques à venir.