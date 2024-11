« 100 Jours avec la police du périphérique parisien » épisode 3 sur C8 samedi 30 novembre 2024

Samedi 30 novembre 2024 à 21:20, C8 diffusera le troisième et dernier épisode de la série documentaire « 100 Jours avec la police du périphérique parisien ».

Entre Paris et sa banlieue, le boulevard périphérique encercle la capitale sur 35 km. C’est l’autoroute urbaine la plus fréquentée d’Europe.

Empruntée, chaque jour, par plus d’un million de véhicules, elle ne dispose pas de bande d'arrêt d'urgence. Alors la moindre panne, le moindre accident provoquent immédiatement d’importants embouteillages, augmentant le risque de sur-accident.

La brigade du périphérique, une unité de 200 agents, y assure la sécurité, 24 heures sur 24, aidée par près de 250 caméras. Au moindre incident, ces policiers agissent immédiatement, avec l’aide des sapeurs-pompiers de Paris, des agents autoroutiers et de dépanneurs spécialement agréés pour intervenir sur le périphérique.

Conduite à risque, accrochage, accident corporel… Chaque année, de jour comme de nuit, des milliers d’interventions se déroulent sur cette rocade urbaine ultra-fréquentée.

Épisode 3

Patrick, 32 ans, chef de groupe à la brigade, patrouille sur le périphérique. Son quotidien : la chasse aux comportements à risques. Slalom entre les voies, excès de vitesse, consommation d’alcool et stupéfiants sans oublier les téléphones portables au volant.

Jimmy, agent autoroutier depuis à peine un an, va devoir gérer un scénario catastrophe : un épisode neigeux en région parisienne. Automobilistes en détresse, accidents en série et poids-lourds en portefeuille… Jimmy va vivre une nuit de stress et secourir des dizaines d’automobilistes dans un chaos généralisé.