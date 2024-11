« Notre-Dame, le chantier de leur vie » document exceptionnel diffusé sur TF1 dimanche 1er décembre 2024

A quelques jours de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la direction de l'Information du Groupe TF1 propose un documentaire exceptionnel à suivre dès 13h40 dimanche 1er décembre 2024.

L'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 a ému le monde entier. Au lendemain de l'incident, architectes, charpentiers, ouvriers et autres spécialistes se retrouvent au chevet de Notre-Dame. Mais le décompte est lancé, rendez-vous en 2024.

L'incendie signe le début d'une nouvelle aventure pour des femmes et des hommes qui vont consacrer 5 ans de leur vie à la reconstruction de Notre-Dame. Parmi eux, Phillipe, Didier, Julien, Marie, Sylvain et Emma. Le chantier qui les attend est titanesque. Pendant cinq ans les caméras de TF1 vont suivre leur travail, leur succès, leurs prouesses mais aussi leurs découvertes. Cinq ans de défis et de pression pour celles et ceux qui ont sauvé puis reconstruit la plus emblématique des cathédrales du monde.

Détruite et évacuer un échafaudage de plusieurs centaines de tonnes totalement calciné et fondu, sécuriser les parois, les plafonds, restaurer les vitraux, la flèche et prendre les bonnes décisions, parfois dans l’urgence : rien ne leur sera épargné. Ce chantier va les marquer à jamais. Il sera le chantier de leur vie !

Un documentaire en deux parties de 52 minutes à suivre sur TF1 dès 13:40 ce dimanche 1er décembre 2024.