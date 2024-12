Soirée spéciale « Notre-Dame Résurrection » mardi 3 décembre 2024 avec Stéphane Bern (vidéo)

À l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, Stéphane Bern présentera, mardi 3 décempbre 2024 à partir de 21:05, une soirée spéciale sur France 2.

Cinq ans après le terrible incendie du 15 avril 2019 qui a ravagé notamment la flèche et la charpente de Notre-Dame de Paris, la plus célèbre cathédrale du monde rouvrira ses portes les 7 et 8 décembre 2024. Le chantier colossal de restauration a permis de tenir le pari, en un temps record, de la réouverture de ce joyau de l'art gothique, lieu de culte et de culture, symbole universel de la France et de son histoire.

Mardi 3 décembre à 21:05, France 2 proposera une grande soirée documentaire, présentée par Stéphane Bern consacrée à l'aventure humaine et à la reconstruction de la cathédrale. Cette soirée s'ouvre avec la diffusion du film inédit « Notre-Dame Résurrection ». Une immersion au cœur de cinq années d'efforts et de défis et une mise en lumière des artisans d'excellence qui ont fait renaître Notre-Dame.

Ce film sera suivi des documentaires : « Le souffle de Notre-Dame » puis « Notre-Dame, l'épreuve des siècles ».

21:05 « Notre-Dame Résurrection »

Le pari a été relevé : après cinq années de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes. De 2020 à 2024, le film « Notre-Dame Résurrection » retrace les faits et gestes des acteurs de la restauration de la cathédrale. Bénéficiant d’un accès privilégié au chantier, avec plus de 350 heures d’images inédites et près de trente entretiens réalisés, les compagnons, chefs d’entreprises, architectes en chef des monuments historiques ainsi que le président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris reviennent sur cette aventure humaine et technique exceptionnelle.

En 2024, nous (re)découvrons la cathédrale comme un pèlerin du 14è siècle a pu la contempler à l’issue de son édification par les bâtisseurs du Moyen-Âge. C’est un émerveillement.

Les compagnons du passé ont été les pionniers d’une excellence à la française que le monde nous envie. 850 ans plus tard, dans la France entière, des ateliers perpétuent ces gestes et techniques d’autrefois, dans le domaine de la pierre, du bois, du verre, du métal etc. Cette histoire est donc aussi un tour de France des ateliers de restauration et une histoire de passion : celle des artisans qui tutoient le sublime.

Ces véritables artistes sont les héros de ce film. Ils sont au cœur du récit palpitant mettant en lumière leur savoir-faire exceptionnel. Plus de 2 000 femmes et hommes (maîtres d’œuvre et d’ouvrage, maçons et tailleurs de pierre, charpentiers, menuisiers et sculpteurs sur bois, facteurs d’orgues, campanistes, restauratrices de peintures, sculpteurs, maîtres verriers etc.) ont su allier leurs compétences pour se mettre au service de la restauration de cette grande dame qui, tel un phénix, renaît de ses cendres.

S’atteler à la restauration de l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français représente pour ces artisans un engagement face à l’Histoire. C’est la grande œuvre de leur vie. Ce film leur rend hommage.

23:05 « Le souffle de Notre-Dame »

Ce documentaire de 52 minutes suit, étape par étape, cette renaissance historique de l’orgue le plus célèbre au monde. Une aventure humaine dans laquelle artisans et artistes poussent l'instrument jusque dans ses retranchements pour retrouver l'harmonie parfaite d'avant l’incendie.

00:00 « Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles »

Dans ce spectaculaire récit inédit en animation 3D, Notre-Dame de Paris, incarnée par la voix de Sophie Marceau, prend la parole pour nous raconter sa tumultueuse histoire et ses métamorphoses. Une épopée de plus de huit siècles, qui nous fait découvrir un Moyen Âge lumineux. Un hommage à tous ses bâtisseurs, jusqu’au dernier d’entre eux : Viollet-le-Duc. Un message pour tous les bâtisseurs, maîtres d’œuvre, ouvriers, compagnons du devoir… d’aujourd’hui et de demain, qui vont à leur tour se surpasser pour reconstruire Notre-Dame de Paris.