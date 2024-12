« Des joujoux par milliers » : enquête sur le marché mondial du jouet, mardi 3 décembre 2024 sur France 5

Mardi 3 décembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera « Des joujoux par milliers », un documentaire inédit écrit et réalisé par Lucile Morin et Jean-Christophe Chatton.

Les jouets, les Français les adorent. Pour les séduire, les industriels proposent chaque année des milliers de nouveautés qui viennent s’ajouter à une offre déjà pléthorique. Il se vend sept jouets par seconde en France, le deuxième marché européen qui a généré un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023.

Mais la baisse du pouvoir d’achat, la prise de conscience écologique et la demande de produits made in France rebattent les cartes. Des niches apparaissent, avec l’essor de la seconde main et l’émergence des jouets pour adultes, véritables madeleines de Proust.

Alors, à quelques semaines de Noël, comment bien choisir ? Qui décide des tendances ? Où et comment les jouets sont-ils fabriqués ? Avec quelles garanties de sécurité ? Et finalement, que deviennent-ils une fois délaissés par les bambins ?

Des montagnes du Jura, témoins d’un patrimoine résilient, jusqu’aux usines du bout du monde, ce documentaire lève le voile sur un gigantesque marché mondialisé, au cœur d’enjeux stratégiques.