« Paris CDG : le plus grand aéroport d'Europe » épisode 1, mercredi 4 décembre 2024 sur C8

Mercredi 4 décembre 2024 à 21:20, C8 débutera la diffusion de « Paris CDG : le plus grand aéroport d'Europe », une immersion inédite à l'aéroport de Roissy en 4 épisodes.

Situé à 25 kilomètres au Nord de la capitale, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, qui vient de fêter ses 50 ans, accueille chaque année près de 80 millions de passagers. Cet aéroport XXL, étendu sur 3 257 hectares, dessert 328 destinations à travers le monde. Chaque jour, 1 350 avions décollent ou atterrissent à Roissy.

Dans cette série inédite, vous allez découvrir les incroyables coulisses de l’un des aéroports les plus grands du monde. Des contrôleurs aériens qui gèrent le trafic, aux techniciens sur les pistes en passant par les agents d’accueil, les douaniers ou encore les bagagistes qui mettent tout en œuvre pour acheminer les valises des voyageurs à bon port…

Plongez au cœur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Épisode 1

En 2024, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle fête ses 50 ans. En un demi-siècle, CDG s’est imposé comme la plus grande plateforme aéroportuaire européenne. Pour la première fois, en nous ouvrant ses portes en grand, Roissy dévoile tous ses secrets. Durant une année entière, les caméras ont pu pénétrer dans les moindres recoins de la plateforme. Véritable porte d’entrée sur la France, cet aéroport, sous haute tension et sous haute surveillance, est sous la protection de l’ensemble des services de sécurité de l’Etat. A l’image des douanes qui traquent sans relâche les marchandises illicites avec l’aide de Scoop, leur labrador au flair infaillible. Vous découvrirez également les dispositifs exceptionnels mis en place par la GTA, la gendarmerie des transports aériens, lors de la visite des plus hautes personnalités de l’Etat.

Pour la première fois également, vous suivrez le circuit complet d’une valise, équipée de 4 caméras, de son enregistrement jusqu’à la fin de son long parcours, d’une vingtaine de minutes, sur les tapis roulants de l’impressionnant trieur de bagages dans les sous-sols de l’aéroport.

Vous embarquerez pour un vol en première classe avec une grande compagnie aérienne. A plus de 6 000 euros le billet, à bord, le client est roi ! De retour sur terre, nous vous dévoilerons également les agissements des taxis clandestins, nombreux aux arrivées.

Véritable ville, en dehors de la ville, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est une fourmilière qui ne dort jamais.