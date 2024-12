"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Audi RS6 lundi 9 décembre 2024 sur RMC Découverte

Lundi 9 décembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à l'Audi RS6.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en oeuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au coeur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 19x13 • Audi RS6

Gerry et Aurélien se lancent dans un chantier à haut risque, la rénovation du break le plus puissant au monde dans les années 2000, la mythique Audi RS6 !

Avec son moteur bi-turbo de 450 ch, elle était capable d'emmener toute la famille à plus de 250km/h sur l'autoroute, le coffre chargé de bagages, et dans un confort très haut de gamme.

A sa sortie, un exemplaire coûtait l'équivalent de 140.000EUR. Vingt ans après, on trouve de beaux exemplaires pour 25.000EUR. De quoi attirer les fans du modèle !

Mais Gerry et Aurélien comptent bien se démarquer de la concurrence en remettant sur le marché une RS6 encore plus puissante qu'à l'origine. Leur objectif, atteindre les 600 chevaux grâce à une préparation moteur et un gros travail sur les turbos du V8.

Un sacré challenge qui risque de leur donner bien des sueurs froides, car la boîte de vitesses automatique ultra pointue est HS. Et s'ils ne parviennent pas à la réparer dans un budget limité, c'est non seulement leur projet qui tombe à l'eau, mais avec lui tout espoir de bénéfice à la revente.