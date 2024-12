"Au top ! (ou presque)" : la réhabilitation d'un cinéma de Digne-les-Bains par une bande d'amis sur France 3 lundi 9 décembre

À voir dans "La ligne bleue" lundi 9 décembre 2024 à 23:00 sur France 3 « Au top ! (ou presque) » un document dans lequel une bande d’amis de Digne-les-Bains tente de réhabiliter un cinéma désaffecté et d'en faire un lieu culturel pour tous.

Depuis presque dix ans, une bande d’amis originaire de Digne-les-Bains, les Potes of the Top, tente de réhabiliter un vieux cinéma désaffecté du centre-ville, Le Top, pour le transformer en un tiers-lieu culturel et social ouvert à tous.

À leur tête, l’acteur Grégory Montel a fait de ce combat un enjeu sociétal. Il en va de l’intérêt général, dans le fond de sa vallée natale, de sortir de la déshérence culturelle. Mais la maire de Digne s’avère prudente par rapport au projet, dont elle souhaite mesurer la viabilité financière.

La notoriété et le bagout de l’acteur lui permettront-ils de faire sortir Le Top de terre, ou au contraire agiront-ils comme une embûche supplémentaire ?

L’aventure humaine, citoyenne et collective emportera-t-elle l’adhésion des élus locaux ?