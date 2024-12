"Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5" : investigation dans le monde du numérique sur France 5 mardi 10 décembre

À découvrir sur France 5 mardi 10 décembre 2024 à 21:05, "Emprise numérique, 5 femmes contre les Big 5", une investigation immersive dans le monde numérique, dans cet univers virtuel où de jeunes vies s'abîment et parfois se brisent.

À travers le combat de 5 femmes, aux États-Unis et en Europe, le film questionne la responsabilité des plateformes dans notre dépendance collective et dans le mal-être des plus jeunes.

« Chers Big 5, vous ne me faites plus peur car je vous ai survécu. Il m’a fallu du temps et de la force pour me sortir de cette addiction. Aujourd’hui, j’ai le courage de vous affronter. Dans quelques heures, je serai devant vous. Me verrez-vous ? Je ne viendrai pas seule. Je représente des millions d’enfants à travers le monde à qui vous faites du mal. Dans cette lettre, je vais vous raconter mon histoire. »

Alexis, 20 ans, victime des réseaux sociaux

À 11 ans, Alexis a reçu son premier smartphone. Aujourd’hui, elle a 21 ans. Avec sa mère et un millier de familles, elle porte plainte contre les Big 5, les dirigeants des plus grands médias sociaux, Meta, TikTok, Snapchat, X, Discord. Elle les accuse d’avoir sacrifié son enfance pour leur profit. Le 31 janvier dernier, Alexis était au Sénat américain lors de l'audition des Big 5. Elisa Jadot, la réalisatrice du film, y était aussi, face à Mark Zuckerberg. Lui s’est excusé : « Je suis désolé pour ce que vous avez vécu. » Eux ont répondu : « Vous avez du sang sur les mains. »

Pour la première fois de l’histoire, des États et des parents désemparés s'engagent dans une lutte contre les géants de la tech pour que leur responsabilité soit reconnue. Parmi eux, cinq femmes ont choisi de bouleverser leur quotidien. Alexis, Kathleen, Elisabet, Laure et Socheata. Elles ne se connaissent pas mais sont chacune à l’origine d’un mouvement qui voudrait changer le destin des générations futures. Pour réparer les enfants, pour alerter les parents et remuer les pouvoirs publics, elles se battent avec leurs propres armes.

Avec sa plume, Alexis compte bien se faire entendre. Avec sa mère, Kathleen, elles font partie des premières à avoir attaqué Meta, le plus gros des Big 5, l’accusant de « non-assistance à enfant en danger » et de « provocation au suicide ». Alexis et Kathleen ont rejoint un collectif américain qui compte aujourd’hui 1 200 familles. Une première mondiale.

Elisabet est maman de trois enfants. Depuis son village catalan, elle a levé une armée de parents en quelques jours. Tout est parti d’une conversation entre copines avec l’idée de partager leurs inquiétudes sur l’emprise numérique. Aujourd’hui, ils sont 30 000 parents qui ont pour but d’obliger les autorités à interdire les smartphones aux moins de 16 ans.

Laure est avocate. Elle défend les parents démunis face aux réseaux sociaux. Elle a déposé la toute première plainte en France contre TikTok et le tout premier recours collectif au monde dénonçant la responsabilité de cette plateforme dans le suicide d’une adolescente. Laure veut faire changer les lois qui protègent les Big 5 et, pour ça, elle doit rallier d'autres victimes à sa cause.

Socheata s’est engagée dans la lutte depuis que son fils a été manipulé par un prédateur sur Internet. Elle a rejoint une association et travaille avec les policiers pour traquer les pédocriminels. Leur constat est alarmant. Les réseaux sociaux ont laissé les contenus pédopornographiques s’échanger en masse et à la vue des enfants. Le nombre de pédocriminels s’est ainsi multiplié et ils seraient de plus en plus jeunes.

À travers le combat de ces femmes, le film montre que l’emprise numérique est un enjeu de santé publique majeur et de sécurité qui va au-delà de ce qu’on imagine. Et grâce à l'investigation d'Elisa Jadot, le film fait la lumière sur le secret des Big 5. Il dévoile comment ils agissent dans l’ombre pour emprisonner les enfants sur la Toile.

Ce documentaire fait l'objet d'une soirée spéciale avec la diffusion du magazine C ce soir présenté par Karim Rissouli qui poursuivra le débat posé par le film.