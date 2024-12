"L'Europe dans la main de Poutine ?" document diffusé sur ARTE mardi 10 décembre 2024

À voir sur ARTE mardi 10 décembre 2024 à partir de 20:55, "L'Europe dans la main de Poutine ?", un documentaire en deux volets de Laure Pollez et Christophe Barreyre sur les ingérences russes.

Vladimir Poutine a une obsession : restaurer la grandeur de la Russie, qu'il considère comme assiégée et entravée par l’Occident et en premier lieu par les pays voisins de l’Union européenne. Aussi, l’ancien agent du KGB a-t-il déclenché une offensive inédite, une guerre secrète contre les démocraties dites "décadentes" – sans tirer le moindre coup de feu. L’issue de l’affrontement est incertaine, mais les graines du chaos ont été semées, à la grande satisfaction du maître du Kremlin.

Croisant les analyses de nombreux experts, conseillers politiques et journalistes, cette investigation décrit tous les aspects de cette guerre hybride et souligne l’étendue des moyens mis en œuvre par la Russie. À l'image de "Doppelgänger", une ambitieuse opération de désinformation consistant à créer de faux sites imitant ceux des grands médias (Le Monde, The Guardian, La Stampa…) et diffusant des contenus prorusses. S’ils ont rapidement été supprimés, l'offensive en ligne se poursuit sous d'autres formes, visant à miner la confiance des citoyens et fragiliser nos systèmes démocratiques chaque jour un peu plus.

20:55 Volet 1 Naïvetés européennes

En 2017, des émissaires russes ont tenté d’orienter l’action des indépendantistes catalans pour les encourager à rompre avec Madrid, allant jusqu’à proposer à Carlos Puigdemont l’envoi de troupes à Barcelone…

Parallèlement, dans le nord de l’Allemagne, pendant près d’une décennie, la Russie a réactivé d’anciens réseaux datant de la guerre froide. L’objectif était de parvenir à achever le gazoduc Nord Stream 2 afin de rendre l’Europe de l’Ouest totalement dépendante à l’énergie russe. Un ancien de la Stasi, proche de Vladimir Poutine, est ainsi parvenu à persuader des responsables politiques allemands de contourner les sanctions américaines contre le pipeline. Une fois les Européens devenus "accros" au gaz russe, Vladimir Poutine estimait avoir les mains libres pour envahir l’Ukraine…

21:45 Volet 2 La guerre de l'information



En juin 2024, Dimitri Medvedev proclame sur la messagerie Telegram : "Nous devons transformer la vie des Occidentaux en un cauchemar permanent pour qu’ils ne puissent plus distinguer la fiction sauvage des réalités quotidiennes."

Nous y sommes. Dans les mois qui suivent l’invasion de l’Ukraine, les Européens tentent pourtant de réagir. Plusieurs centaines d’agents russes sont expulsés de l'Union européenne pour avoir mené des actions d’influence, de désinformation et de déstabilisation. Les Russes ont trouvé la parade : ils recourent désormais à la sous-traitance.

En France, en octobre 2023, des commandos de tagueurs moldaves ont tapissé les murs de Paris d’étoiles de David, sur instruction de Moscou, pour semer la panique jusqu’au plus haut sommet de l’État. Une action relayée par une gigantesque opération de propagande numérique déployée à l’échelle internationale : "Doppelgänger"…