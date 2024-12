"La Grande librairie" mercredi 11 décembre 2024 : « Le doc » Guy de Maupassant sur France 5 (vidéo)

Mercredi 11 décembre 2024 à 21:05, François Busnel vous proposera de découvrir sur France 5 un nouveau volet des "Docs de La Grande Librairie" qui sera consacré à Guy de Maupassant.

La collection « Les Docs de La Grande Librairie », créée par François Busnel, consacre son 4ème épisode inédit à un écrivain de génie sur qui pèse un lourd malentendu : Guy de Maupassant.

L’auteur de Bel-Ami, Une vie ou encore Le Horla est une comète : en douze ans, il a écrit six romans, sept pièces de théâtre, près de trois cents nouvelles et un bon millier d’articles, exploré tous les genres littéraires (du fantastique à la comédie grivoise, en passant par le naturalisme de son ami Zola), avant de mourir à seulement 42 ans dans la tristement célèbre clinique du Docteur Blanche.

« Fou », dit-on. Mais qu’est-ce que la folie de Maupassant, au juste ? Les conséquences de la syphilis, contractée alors qu’il n’a que 27 ans ? Une prédisposition génétique ? La rançon d’une gloire marquée par l’obsession du double, de l’inquiétante étrangeté, de l’irruption de la folie dans le réel ?...

Enquête sur la vie et l’œuvre de Guy de Maupassant, l’écrivain qui a brûlé sa vie, amateur de chasse dans les bocages d’Étretat et de canotage sur les bords de Seine, familier des bordels et confident des prostituées, dévoré par la noirceur et la mélancolie…

Maupassant eut Flaubert pour mentor, Zola pour ami, Freud pour compagnon d’études sur les bancs de Charcot à La Salpétrière... Il fut l’écrivain le plus célèbre de son époque, mis à l’index pour outrage aux bonnes mœurs, choqua la bonne société, décortiqua comme nul autre les mécanismes de la passion, de l’ambition, de la vanité et de la folie dans un style éblouissant.

Anticonformiste, avant tout.

Intervenants du film :

Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain

Sylvain Tesson, écrivain

Pierre Bayard, psychanalyste et écrivain

Olivier Frébourg, écrivain et éditeur

Noëlle Benhamou, maître de conférences à l'université de Picardie Jules-Verne

Martine Reid, professeure émérite à l'université de Lille

Cette émission, initialement programmée le mercredi 15 mai 2024, avait été déprogrammé pour faire place à une Grande Librairie spéciale hommage a Bernard Pivot.