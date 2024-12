"William Shakespeare" : un voyage biographique diffusé sur ARTE samedi 14 décembre 2024

Comment a vécu celui qui, dans une œuvre à la richesse inépuisable, a su faire vivre le bruit, la fureur et la beauté du monde ? Éclairé par les plus grands spécialistes et brillamment mis en images, un voyage biographique qui se savoure comme un film d’aventures à découvrir sur ARTE samedi 14 décembre 2024 à partir de 20:55.

Parce que, hormis ses trente-neuf pièces et plus de cent cinquante poèmes, l’existence du grand William Shakespeare (1564-1616) a laissé peu de traces, il a fallu de l’audace, mais aussi beaucoup de rigueur et de talent à Julian Jones pour la mettre en scène au fil de ces trois heures passionnantes.

Éclairé par les plus grands spécialistes, ponctué d’interventions d’acteurs de renom (Judi Dench, Brian Cox, Martin Freeman, Helen Mirren…) et brillamment mis en images grâce à l’iconographie élisabéthaine et des reconstitutions convaincantes, ce voyage biographique en trois épisodes se savoure comme un film d’aventures.

20:55 Partie 1 L'inspirateur

En 1587, fils d’un gantier de Stratford-upon-Avon, dans le centre de l’Angleterre, William Shakespeare a 23 ans lorsqu’il quitte sa femme et leurs trois enfants pour poursuivre ses rêves d’écriture. Arrivé à Londres, une ville surpeuplée où règne la violence et où les maladies font rage, il découvre le phénoménal pouvoir de transgression du théâtre. Déterminé à y conquérir sa place, il trouve à s’employer comme régisseur. À force d’observer les acteurs et le déroulement des représentations, la scène et ses coulisses n’ont plus de secrets pour lui. Peu à peu, il se rapproche des cercles de dramaturges célèbres, comme Christopher Marlowe, Robert Greene et Thomas Kyd, mais son extraction modeste et ses études inachevées jouent en sa défaveur auprès du petit monde des lettres. Dix ans après son arrivée à Londres, sa première tragédie, Titus Andronicus, est un succès...

21:45 Partie 2 Gloire et rébellion

Jouissant des faveurs de la reine Élisabeth Ire et débordant d’ambition, Shakespeare écrit des pièces de plus en plus audacieuses qui reflètent la société londonienne et sa monarchie. En observateur et critique, il aborde des sujets tabous dans Songe d’une nuit d’été et ridiculise certains partisans du puritanisme dans Henri VI, ce qui le confronte à la toute-puissance de la noblesse et le contraint à abandonner l’idée de construire son théâtre du Globe dans les beaux quartiers de Londres. En 1596, une tragique nouvelle lui parvient de Stratford-upon-Avon : la mort de son fils Hamnet. Shakespeare noie alors son chagrin dans l’écriture. De cette période prolifique, deux pièces se détachent du fait de leur résonance avec les rumeurs de complot et d’assassinat qui circulent à la cour : Jules César et Richard II. Mécontent d’avoir perdu le soutien de la reine, le comte d’Essex tente d’impliquer Shakespeare dans un complot qui pourrait bien le compromettre...

22:45 Partie 3 Au service de Sa Majesté

Quand Élisabeth Ire meurt en 1603, Shakespeare a 40 ans et est à la tête d’une immense fortune. Pourtant, l’incertitude demeure quant à l’avenir du théâtre à Londres. Le nouveau souverain y sera-t-il aussi sensible qu’elle le fut ? Si Jacques Ier est loin d’en être un grand amateur, il en saisit néanmoins la portée et souhaite s’en servir pour conforter son règne. Pour Shakespeare, c'est un grand soulagement lorsque sa troupe du théâtre du Globe est déclarée troupe royale. Mais en 1613, vingt ans après son arrivée à Londres, l’incendie de son théâtre pousse le dramaturge à se retirer auprès des siens à Stratford-upon-Avon, où il meurt le 23 avril 1616.