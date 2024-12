"Bachar le maitre du chaos" : document réactualisé d'Antoine Vitkine diffusé sur France 5 dimanche 15 décembre 2024

En raison de l'actualité internationale et des événements historiques après la chute de Bachar El Assad, France 5 modifie sa programmation et propose, dimanche 15 décembre 2024 à 21:05, le documentaire actualisé "Bachar le maitre du chaos" d'Antoine Vitkine.

Alors que Bachar el Assad a fui son pays, ce documentaire d’Antoine Vitkine, "Bachar, le maitre du chaos", retrace le parcours du dictateur syrien, les treize années de guerre civile et les relations avec la France d’un pays qui se trouve, aujourd’hui, en ruine et au bord du gouffre.

L’enjeu des treize ans d'un conflit qui a causé la mort d'un demi-million de Syriens pourrait se résumer ainsi : le maintien au pouvoir d’un homme de 54 ans, à l’allure de cadre supérieur, qui a hérité de son père d'une des plus brutales dictatures au monde. Au terme d'une guerre civile, sur fond de djihadisme, de guerre régionale et internationale, Bachar El Assad a fini par perdre le pouvoir. Comment le dictateur s'est-il maintenu pendant treize ans à la tête de son pays, à l'issue de la révolte née des « printemps arabes », lui l’ancien étudiant en médecine qui ne voulait pas du pouvoir ? Comment Bachar a-t-il sauvé, aussi longtemps, son trône ? Pourquoi a-t-il fini par le perdre ? Et quels ont été, pour nous, les enjeux de cette guerre ? Quel rôle l'Occident a-t-il joué ?

Ce documentaire raconte le parcours du dictateur et la manière dont il a mené sa guerre, pour rester au pouvoir. Des témoins exceptionnels parlent parfois pour la première fois, parmi lesquels un ancien homme de confiance, un ancien ministre ou son actuelle conseillère. Ce film dévoile aussi les coulisses de la bataille géopolitique dont la Syrie est l’objet, grâce aux confidences d’anciens conseillers de Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Poutine ainsi que de diplomates et d’anciens ministres français.

Tourné en Syrie, aux Etats-Unis, en Russie, aux Emirats et en France, le documentaire "Bachar, Moi ou le chaos", avait été diffusé sur France 3 en 2016. Il a fait l’objet d’un nouveau tournage en 2021, avec des témoins supplémentaires et un nouveau montage, pour recentrer le film sur la décennie de la guerre civile. Le film a été mis à jour en décembre 2024, après la chute du régime.

Témoins du film :

Laurent Fabius (ancien ministre de François Hollande), Mikhail Bogdanov (représentant de Poutine pour la Syrie), Michael Flynn (ancien conseiller de Donald Trump), John Bolton (ancien conseiller de Donald Trump), Philip Gordon (ancien conseiller de Barack Obama, conseiller de l’Administration Biden), Robert Ford (ancien ambassadeur américain en Syrie), Claude Guéant (ancien ministre de Nicolas Sarkozy), Michel Duclos (ancien ambassadeur en Syrie), Boutheina Shaaban (conseillère de Bachar el-Assad), Firas Tlass (ancien homme de confiance de Bachar el-Assad), Riad Agha (ancien ministre syrien), Samir AlTaqi (ancien conseiller de Bachar), Mazen Darwish (opposant), Ayman Abdelnour (journaliste).