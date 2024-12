"Miss France : La magie des coulisses" à découvrir sur TF1 dimanche 15 décembre 2024

Dimanche 15 décembre 2024 à 13:40, TF1 vous proposera de découvrir les coulisses de l'élection de Miss France dans un documentaire exclusif tourné.

Qui n’a jamais rêvé d’accéder aux coulisses de l’élection de Miss France et d’en connaître tous les secrets ?

Pour la toute première fois, dans un documentaire exclusif, suivez l’aventure Miss France depuis l’intérieur !

Découvrez comment le plus grand divertissement télévisé diffusé en direct fonctionne !

Une émission orchestrée au millimètre et pourtant : un costume qui craque, une chute, un moment de faiblesse ou un niveau de stress ou d'émotion trop élevé peuvent mettre en péril l'organisation de ce show hors-norme.

Pour réussir cette incroyable performance, les prétendantes au titre sont accompagnées en permanence par une équipe de professionnelle qui œuvre dans l’ombre : ainsi, partez à la rencontre de Laure, la cheffe des habilleurs et de son organisation militaire, mais aussi de Stéphane, le metteur en scène exigeant qui les pousse à se dépasser. Et d’Amandine la costumière aux doigts de fée qui les sublime et enfin, des Chaperonnes, Orianne et Cécile, dites les « mamans de l’aventure », toujours présentes pour les rassurer et les accompagner.

Découvrez les réactions des Miss dont l’aventure s’arrête définitivement, entre déception et fierté, jusqu’au bouleversement immense autour du sacre de la nouvelle Miss France !

Accédez à ce qu’aucune caméra n’a jamais été autorisée à filmer : les coulisses de l’élection de Miss France 2024 et découvrez sa magie !