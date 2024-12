"Qui a écrit le Nouveau Testament ?" document inédit diffusé sur RMC Story lundi 16 décembre 2024

Lundi 16 décembre 2024 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Qui a écrit le Nouveau Testament ?".

Second opus de la Bible, après l’Ancien Testament, le texte saint du judaïsme, le Nouveau Testament porte depuis plus de 2000 ans les cœurs et les esprits de près de 2,6 milliards de chrétiens à travers le monde. Il raconte la vie de Jésus de Nazareth, de sa naissance à sa mort, et transmet son message, fondateur d’une nouvelle religion révélée.

Si l’Ancien Testament n’est pas signé, le Nouveau Testament revendique lui, des auteurs, comme Matthieu, Jean ou Paul. Mais ces auteurs ont-ils vraiment écrit les textes qui leur sont attribués ? Ont-ils réellement existé ? Ont-ils connu le Christ de son vivant ? Pendant presque 2000 ans, la paternité de ces textes n’a pas été remise en question, pourtant elle suscite aujourd’hui bien des interrogations.

Pourquoi les auteurs ont-ils éprouvé le besoin de raconter la vie de Jésus et de transmettre son message ? Qui a écrit la Bible ? A quelle époque ? Dans quelles circonstances ? Et avec quel objectif ? C’est ce que nous allons tenter de révéler dans cette enquête sur un des plus grands mystères de l’histoire et sur un des textes fondateurs de notre civilisation.

Une fascinante enquête archéologique et scientifique sur les véritables auteurs du texte fondateur du christianisme.