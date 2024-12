"Laissez-vous guider" au temps des corsaires et des pirates mardi 17 décembre sur France 2 avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch

Mardi 17 décembre 2024 à 21:05 sur France 2, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch nous entraînent dans une nouvelle aventure exceptionnelle à l'âge d'or des corsaires et des pirates.

Pour la première fois, nos deux guides nous emmènent à la découverte de l’hémisphère Sud, à plus de 9 000 kilomètres de la France métropolitaine, sur l’île de La Réunion et l’île Maurice, pour faire revivre l’âge d’or des pirates et des corsaires.

Un voyage dans l’histoire et dans le temps qui les mènera aussi en Bretagne, à Saint-Malo, dont Louis XIV avait fait sa capitale corsaire. Qui étaient ces aventuriers qui ont fait régner la terreur sur toutes les mers du globe entre le XVIIe et le XIXe siècle ? Et comment ont-ils fini par incarner un idéal d’égalité et de liberté ?

Grâce à la magie de la 3D, nos deux guides très spéciaux vont faire ressurgir du passé des lieux aujourd’hui disparus, et des navires mythiques, pour vous plonger au cœur de cette incroyable histoire.

Laissez-vous guider au temps des corsaires et des pirates, comme vous ne les avez jamais vus !

Les reconstitutions en 3D

L’attaque de la Vierge du Cap par La Buse

À Saint-Denis de La Réunion, le pirate français Olivier Levasseur, surnommé La Buse, est entré dans l’histoire en attaquant le navire-amiral de la flotte portugaise, la Vierge du Cap. Car à son bord se trouvait le plus grand trésor sur lequel un pirate ait jamais fait main basse ! Estimé à plusieurs milliards d’euros, ce trésor n’a jamais été retrouvé, malgré les indices codés qu’aurait laissés le pirate avant sa mort. Une légende qui a inspiré le célèbre manga One Piece, et qui aujourd’hui encore fait rêver les chasseurs de trésor du monde entier.

Le naufrage du Speaker

Le Speaker a été la toute première épave pirate découverte dans le monde, en 1979, au sud-est de l’île Maurice. Une première que l’on doit (cocorico !) à une équipe française, et qui a permis de remonter à la surface des centaines d’objets qui gisaient au fond de l’océan depuis plus de trois siècles. Ils nous éclairent notamment sur la vie quotidienne à bord d’un bateau pirate, dans lequel s’entassaient des centaines de marins, souvent embarqués pour de longs mois en mer. Des conditions de vie difficiles qui nécessitaient une organisation bien huilée, que reflétait l’aménagement du bateau.

Port-Louis en 1800

Avec son métro aérien et ses nombreux gratte-ciels, la capitale de l’île Maurice est aujourd’hui une ville ultra-moderne. Mais quand l’île était encore une colonie française, la ville était surtout connue pour être un repaire de corsaires, dont le célèbre Robert Surcouf. À la différence des pirates, ils avaient l’autorisation d’attaquer et de piller les navires ennemis qui circulaient dans l’océan Indien. Les marchandises obtenues étaient ensuite revendues, ce qui a permis le développement de Port-Louis.

La maison natale de Duguay-Trouin

Avec Surcouf, René Duguay-Trouin est l’autre corsaire célèbre de Saint-Malo. Rapidement remarqué par Louis XIV pour ses exploits en mer, il rejoint la marine royale à l’âge de 23 ans. C’est le début d’une carrière exceptionnelle, au cours de laquelle il capturera plus de 300 bateaux ennemis. Une carrière qu’il a commencée au service de son père, lui-même corsaire. La famille vivait alors dans une étonnante maison, dans les remparts de Saint-Malo, à l’architecture inspirée des navires de l’époque.

Le chantier naval de Montmarin :

À Pleurtuit, à une dizaine de kilomètres du centre de Saint-Malo, se trouvait au XVIIIe siècle un gigantesque chantier naval, dont sont sortis plusieurs centaines de navires, notamment destinés aux corsaires. Menuiserie, forges, verrerie, atelier de sculpture mais aussi de confection des voiles et des cordes : ici on construisait les bateaux de A à Z, en cale sèche. Pourtant, aujourd’hui, il ne reste plus rien de cet impressionnant chantier, témoin des heures de gloire des corsaires, mais aussi de leur disparition au milieu du XIXe siècle.