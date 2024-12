"Thaïlande 2004, les leçons du tsunami" : retour sur la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire mardi 17 décembre sur ARTE

Vingt ans après le tsunami qui a balayé les côtes de l’océan Indien en 2004, des survivants témoignent. Retour sur l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire mardi 17 décembre 2024 à 21:00 sur ARTE.

Le 26 décembre 2004, un violent tremblement de terre d’une magnitude de 9,3 se produit au large de Sumatra et déclenche un gigantesque tsunami qui balaie l’ensemble des côtes de l’océan Indien. En Indonésie, en Thaïlande, au Sri Lanka et en Inde, près de 230 000 personnes perdent la vie dans ce qui demeure l’une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de l’histoire.

Deux décennies après la tragédie, des survivants racontent ce drame qui a marqué leur vie.

Alors commandant du bateau de police 813, qui avait pour mission de protéger la famille royale thaïlandaise sur l’île de Khao Lak, Nirat Chuayjit reste rongé par la culpabilité d’avoir survécu, contrairement au petit-fils du roi.

Comme de nombreux touristes étrangers, l’actrice allemande Tina Eschmann était venue passer Noël au soleil avec son mari et leurs deux enfants – un voyage qui les aura réunis pour la dernière fois.

Ayant échappé de justesse à la vague, Monika Keck surmonte quant à elle son traumatisme en reprenant goût à la nage.

Traumatisme collectif

Davantage habitué à capturer les paysages paisibles des montagnes européennes, le réalisateur allemand Marcus Fischötter dévoile dans ce documentaire les images insoutenables d’une nature dévastée dans une ambiance apocalyptique.

Sur fond d’impressionnantes vidéos d’archives, touristes, habitants et sauveteurs humanitaires offrent un témoignage poignant et répondent en chœur à une question sensible : vingt ans plus tard, que reste-t-il de ce traumatisme collectif ? Des souvenirs ineffaçables, une mémoire nécessaire, mais également un syndrome post-traumatique trop souvent occulté, qui impose autant une douleur persistante qu’une résilience puissante.