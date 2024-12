"Appel à témoins" : l'enquête continue, retour sur les avancées de 2 affaires lundi 16 décembre sur M6

Ce lundi 16 décembre 2024 à 23:30 sur M6, juste après "Appel à témoins", la soirée se poursuivra avec un retour sur les précédents dossiers traités dans l'émission qui ont connu des avancées significatives.

Ce documentaire de 52 minutes qui suit le prime d’Appel à Témoins reviendra sur certains des dossiers parmi les plus marquants qui ont été traités. Les appels reçus, les coulisses de l’enquête, et les témoignages des proches qui attendaient, souvent depuis des années, le moindre indice, la moindre information pour essayer de connaître, enfin, la vérité.

Tessa Raimbault, fauchée en rentrant du lycée • Émission 4

Il en est ainsi pour l’enquête sur le terrible accident qui a coûté la vie à la jeune Tessa Raimbault, 17 ans, fauchée par un chauffard à Saint-Julien de Concelles, en Loire Atlantique, le 20 décembre 2018. Le conducteur du véhicule qui l’a renversée, un engin de chantier, a pris la fuite, la laissant pour morte sur le bas-côté. Malgré les indices laissés sur le lieu du drame (des traces de peinture sur le sac à main de Tessa, ou encore un feuillage très particulier provenant manifestement de l’engin), l’enquête reste au point mort pendant plus de 4 ans. Jusqu’à l’incroyable rebondissement provoqué par l’appel à témoins passé sur M6 par Florence Jouve la mère de Tessa, dans l’émission du 12 juin 2023.

De nombreux témoins se manifestent alors, dont un qui va livrer le nom d’un suspect recueilli à la suite de confidences. Après vérifications, la justice place l’homme en garde à vue. Il reconnaît son implication et est placé en détention provisoire. Mais deux mois plus tard, le suspect revient sur ses aveux. La mère de Tessa désespère à nouveau de voir l’enquête sur la mort de sa fille résolue. C’était sans compter un nouveau coup de théâtre : à la suite de la rediffusion de son appel à témoins le 1er octobre 2024, de nouvelles confidences parviennent à la rédaction de l’émission. Des confidences qui, cette fois, pourraient s’avérer décisives.

Disparition d’Olivier Cocquempot • Émission 6

Si les appels à témoins diffusés dans l’émission ne déclenchent pas tous immédiatement des témoignages cruciaux, certains messages reçus peuvent tout de même accélérer les dossiers de manière spectaculaire.

Ainsi, dans l’enquête sur Olivier Cocquempot, subitement disparu le 17 avril 2016, à Angres dans le Pas de Calais, des mails sont parvenus à la rédaction pour alimenter une des pistes évoquées dans l’émission. Ces messages évoquent des violences et menaces de mort proférées à l’encontre du disparu et de sa famille. Les proches d’Olivier Cocquempot sont plus que jamais déterminés à comprendre ce qu’il s’est passé, et pour cela ils sont prêts à tout. Ils se sont également lancés dans des recherches sur le terrain, en s’appuyant sur des indices précis et concordants fournis par certains téléspectateurs.