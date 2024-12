"Noël en famille : prêts à tout pour un réveillon inoubliable" mercredi 18 décembre 2024 sur TFX

Mercredi 18 décembre 2024 à 21:05, TFX vous proposera de suivre 5 familles déterminées à fêter un Noël inoubliable dans le documentaire inédit "Noël en famille : prêts à tout pour un réveillon inoubliable".

Noël est une fête adorée par les Français, marquée par des célébrations familiales inoubliables. Les parents sont souvent prêts à tout pour émerveiller leurs enfants.

Domitille et Shady, originaires de la banlieue parisienne, ont choisi de passer Noël avec leurs deux enfants, à la recherche du Père Noël en Laponie où ils vont vivre de sacrées aventures avant de rencontrer peut-être le célèbre personnage.

Dans la vallée de la Loire, au château de Cheverny, les propriétaires Constance et Charles-Antoine prévoient un Noël féérique pour plus de 1 500 visiteurs tout en célébrant en famille.

A Dijon, Sabrina et Romain sont à la tête d'une tribu de 7 enfants pleine de joie de vivre. Une famille modeste mais jamais à court d'idées pour faire du 25 décembre un moment unique.

Près de Limoges, Céline, Cyrille et leur fille Lilou ont une grande passion : décorer leur maison aux couleurs de Noël, afin d’attirer des milliers de curieux. Des semaines de préparation transforment leur maison en une des plus visitées de France.

Enfin, à Marseille, nous retrouverons la famille Hubert qui a participé à l'émission "Familles nombreuses, la vie en XXL" sur TF1... Pour Audrey et Stéphane, parents de 7 enfants et habitués des réseaux sociaux, c'est toujours la course au moment de remplir la hotte. Et cette année, ils ont un défi supplémentaire : organiser un grand Noël à la montagne avec tous les cousins. La maman ne va pas avoir une minute à elle.

Entre illuminations, préparatifs du Réveillon et galères de dernière minute, plongée dans l'extraordinaire Noël des familles.