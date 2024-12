"Le collège Royal de Thiron-Gardais : La Nouvelle vie de Stéphane Bern" mercredi 18 décembre 2024 sur France 3 (vidéo)

À voir sur France 3, mercredi 18 décembre 2024 à 23:00, "Le collège Royal de Thiron-Gardais : La Nouvelle vie de Stéphane Bern", un document inédit réalisé par Anne Plantard.

Décembre 2012, il fait gris et froid, lorsque Stéphane Bern pousse pour la première fois les grilles de l’ancien Collège royal et militaire de Thiron-Gardais. Le coup de foudre est immédiat et marque le début d’une formidable aventure patrimoniale et personnelle.

Ce film raconte l’histoire d’une extraordinaire renaissance, celle d’un monument historique que Stéphane Bern va sauver de la ruine et magnifiquement restaurer. Un héritage architectural et moral dont il est fier et heureux d’être le gardien et de partager avec le public. Mais faire renaitre de ses cendres un tel ensemble n’est pas mince affaire et l’animateur, assurément, est passé par des périodes de doutes et d’abattement.

Une expérience unique qui, comme il aime à le dire, a donné du sens à sa vie.