"La guerre des trônes" : Le clan Bonaparte raconté par Bruno Solo jeudi 19 décembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Jeudi 19 décembre 2024 à 21:05, France 5 débutera la diffusion de la 8ème saison de "La guerre des trônes" dans laquelle Bruno Solo va livrer une lecture inédite de la destinée de Napoléon à travers sa famille.

Pour la première fois, Bruno Solo raconte la véritable saga d’une famille ambitieuse, agitée de passions, de jalousies et de trahisons, qui a porté Bonaparte au sommet du pouvoir, mais a aussi précipité sa chute.

Une mère autoritaire, des frères et sœurs soudés, déterminés à propulser l’un des leurs à la tête d’un empire colossal. Une famille, qui en moins de vingt ans, étend son emprise sur toute l’Europe et compte : un empereur, trois rois, une reine, un prince, une princesse et une grande-duchesse.

Avec la participation exceptionnelle de Stéphane Bern, Michel Cymes, Laure Grandbesançon (Les Odyssées sur France Inter), et les débuts d’acteur de Nans Thomassey (Nus & culottés).

Cette serie documentaire sera diffusée sur trois soirées, deux épisodes chaque jeudi soir.

Épisode 1 • Napoléon, l’ascension (1793-1797)

Obligée de fuir la Corse, la famille Bonaparte gagne Marseille. Malgré ses prouesses lors du siège de Toulon, l’avenir de Napoleone Buonaparte, comme il s’appelle encore, est incertain. Bientôt le président du Directoire, Paul Barras (interprété par Michel Cymes), va permettre au jeune général corse, dépressif et déserteur, de briller à nouveau par les armes et de rentrer dans l’Histoire. Qui est-il ? Quelle est cette famille qui le soutient ? Quel rôle Joséphine de Beauharnais a-t-elle joué dans son ascension ?

Depuis les plus beaux paysages de l’île de Beauté, et dans sa désormais célèbre salle de la carte, Bruno Solo nous raconte les premiers pas de celui qui deviendra Napoléon Bonaparte.

Épisode 2 • Lucien, le rebelle (1798-1799)

De tous les frères de Napoléon, Lucien Bonaparte est sans doute celui qui lui ressemble le plus. Ambitieux, nerveux, déterminé. Or les deux hommes ne s’entendent pas. Lucien Bonaparte est un fin politique, soutenu par une épouse amoureuse. Napoléon, militaire rigide couvert de gloire, est trompé par sa femme. Ce héros national dont l’ambition est de se hisser au sommet du pouvoir effraye le Directoire mené par Paul Barras. Afin d’éloigner le jeune général corse, on l’envoie barrer la route des colonies anglaises en Égypte. Une décision qui réveille la coalition de l’Europe contre la France. Face aux erreurs du régime qui gouverne la France, Lucien et le prince de Talleyrand ourdissent un coup d’État. Lucien espère y gagner les plus hautes fonctions. Mais rentré d’Égypte, Napoléon va trahir son frère.

Depuis la maison natale des Bonaparte à Ajaccio, et dans sa désormais célèbre salle de la carte, Bruno Solo entre dans les détails d’une lutte fratricide.