"J'irai dormir chez vous" aux Pays-Bas et à Taïwan sur RMC Découverte vendredi 20 décembre 2024

Vendredi 20 décembre 2024 à partir de 21:10, RMC Découverte rediffusera deux numéro de "J'irai dormir chez vous" avec Antoine de Maximy s'est envolé aux Pays-Bas et à Taïwan.

Antoine de Maximy parcourt le monde avec pour seul objectif de rencontrer des personnes et, comme son titre l'indique, de dormir chez elles.

Équipé de trois caméras, Antoine voyage en solitaire et se laisse guider par le hasard des rencontres. Immersion totale : Il s'immisce dans la vie quotidienne de ses hôtes, partageant leurs repas, leurs activités, et leurs histoires.

Au-delà des individus, c'est toute une culture, des coutumes et des modes de vie qui sont dévoilés au télespectateur...

21:10 "J'irai dormir chez vous au Pays-Bas"

Antoine commence son voyage aux Pays-Bas à Goes, dans la province de Zélande. C'est vendredi soir et la petite ville est très animée. Le voyageur file ensuite vers le nord-est du pays et atterrit à Pekela. Il pleut et il n'y a pas grand monde dehors. Antoine erre le long d'un canal avant de découvrir que Pekela est une bourgade bien particulière : 100 mètres de large pour 17 kilomètres de long.

Antoine termine son voyage à Amsterdam. L'agitation de la ville tranche avec le reste du pays. Il commence par le quartier rouge où il rencontre plusieurs prostituées qui plaisantent avec lui. Antoine quitte le centre et se dirige vers les quartiers résidentiels. Il aperçoit une famille vivant dans un appartement semi enterré. C'est par la fenêtre qu'il entre pour boire un café. En sortant, pensant aller se coucher, Antoine croise un jeune homme dans la rue qui se rend dans un coffee shop. Antoine bien qu’il ne fume pas lui emboîte le pas et passe la soirée au milieu d'un épais nuage de fumée...

22:15 "J'irai dormir chez vous à Taïwan"

Antoine de Maximy s'envole pour Taïwan. Comme tout le monde, il a entendu parler de problèmes entre Taïwan et la Chine et il se demande quelle est l'atmosphère sur l'île.

Le globe-squatteur commence son voyage à Taipei, la capitale. C'est une ville moderne et bouillonnante. Après une soirée dans les quartiers animés, Antoine découvre une drôle de boutique dans une ruelle. Mei et Tsukada le font entrer. Maitre Chen vient de leur faire une séance "d'apipuncture", un traitement qui consiste à piquer avec des abeilles. Il passe une soirée joyeuse pendant laquelle il apprend qu'il lui sera difficile d'être accueilli chez les Taïwanais.

Effectivement les gens sont très avenants mais n'ouvrent pas facilement leur porte aux étrangers. Cela va se vérifier pendant son périple sur l'île qui est étonnamment variée. Villes, campagnes, et hautes montagnes.

Antoine ira même sur l'île de Lieyu, possession de Taïwan, alors qu'elle n'est qu'à trois kilomètres de la Chine ! Les habitants ne semblent pas avoir la moindre inquiétude au sujet de leur grand voisin.