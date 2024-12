"Salazar, le Portugal à quitte ou double" dimanche 22 décembre sur France 5 dans "La case du siècle"

Dimanche 22 décembre 2024 à 22:45 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Salazar, le Portugal à quitte ou double », un documentaire qui raconte le rôle singulier encore méconnu aujourd’hui du Portugal durant la seconde guerre mondiale.

Juin 1940. Alors que la Seconde Guerre mondiale plonge l’Europe dans la destruction et l’effroi, le Portugal est en fête : il célèbre les 800 ans de sa fondation. Mais pour Antonio de Oliveira Salazar, son premier Ministre, c’est un faux-semblant : en réalité, le Portugal est pris en étau entre Churchill et Hitler. Allié historique de l’Angleterre, le régime fasciste de Salazar est aussi proche du IIIe Reich et de l’Italie de Mussolini. Pour rester à l’écart du conflit, Salazar proclame la neutralité du Portugal. Mais cela ne suffit pas.

Dernier port d’attache pour les dizaines de milliers de réfugiés européens fuyant le nazisme, Lisbonne devient la cible de son voisin espagnol. Suite à l’entrevue entre Hitler et Franco en octobre 1940, Madrid fixe une date d’invasion. Salazar l’évite de justesse : habilement, il obtient de Churchill des livraisons de blé aux Espagnols, au bord de la famine. Pour se garantir la bienveillance d’Hitler, il vend aussi à Berlin du tungstène, nécessaire à l’effort de guerre.

Unique point de passage entre Londres et Berlin, Lisbonne devient la capitale de l’espionnage avec la bénédiction de Salazar. Mais il est pris à son propre jeu : alors que son allié britannique recrute ses opposants communistes, les espions allemands infiltrent jusqu’aux flottes de pêcheurs de l’Atlantique nord.

Or remporter la bataille de l’Atlantique devient crucial pour les Alliés qui préparent le Débarquement en Normandie. Et l’archipel portugais des Açores est le point névralgique pour protéger leurs convois militaires. Salazar y négocie pied à pied avec Churchill et obtient en échange la survie de son régime. Lorsque les ouvriers portugais, portés par les victoires alliées, se mettent en grève, il les réprime implacablement. Il continue aussi de vendre son tungstène au IIIe Reich, au prix fort.

Les Alliés emploient les grands moyens : menacé d’un coup d’Etat, Salazar finit par signer l’embargo sur le tungstène, deux jours seulement avant le Débarquement en Normandie. Il se rallie aux vainqueurs in-extremis. Et en profite pour renforcer son pouvoir pour les 25 ans à venir. La dictature qu’il a fondée demeure jusqu’à aujourd’hui la plus longue d’Europe.